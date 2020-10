POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL REGISTRA QUATRO ACIDENTES NO FERIADO PROLONGADO

12/10/20 - 08:42:29

A Operação Nossa Senhora Aparecida, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou nesta segunda-feira (12) quatro acidentes de trânsito na BR-235, entre os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana.

Segundo a PRF, os acidentes envolveram, ao todo, seis veículos e cinco pessoas feridas, sendo três graves e duas leves.

A operação teve inicio na sexta-feira (9), em virtude do feriado prolongado que encerra nesta segunda (12), com o dia em que se homenageia a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O efetivo está reforçado nas ações de policiamento ostensivo preventivo.