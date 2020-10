Art&C Comunicação traz o maior prêmio de publicidade do Brasil para o estado

13/10/20 - 18:28:14

Neste final de semana, o nosso estado ganhou mais um selo de excelência em criatividade: o maior prêmio de publicidade do Brasil, o Profissionais do Ano da Rede Globo. Tudo isso graças aos profissionais da Art&C Comunicação, a agência premiada na categoria “filme”, com a peça “Notificação para os pais”.

Disputando com centenas de campanhas, a Art&C teve relevância na subdivisão norte-nordeste ao apresentar um filme que fala sobre a hiperconexão em que vivemos. Na peça, que você pode conferir no link https://www.youtube.com/watch?v=VFzaOzA3Z1k, crianças imitam sons de notificações de celular, na tentativa de chamar a atenção dos pais.

Para Dácio, Diretor de Criação da Art&C, o prêmio é bastante relevante para esse momento, quando precisamos repensar a forma como estamos lidando com a tecnologia: “Esse filme foi pensado em um momento de muitas transformações. A tecnologia faz parte da nossa vida, mas precisamos entender quando é preciso ficar mais off – e isso nós quisemos deixar bem claro com a intervenção gráfica do botão de desligar, no filme”. Segundo João Daniel, Diretor da Art&C, “a Miranda tem um slogan muito forte, que é TECNOLOGIA PARA PESSOAS. Esse filme retrata muito isso: a tecnologia deve servir para conectar. Primeiro o toque, depois o touch. Só temos a agradecer pela confiança do cliente em nossa criatividade para explorar as vertentes desse conceito”.

O filme gerou repercussão não só entre os jurados do maior prêmio de publicidade do país, mas também entre os estudiosos da comunicação. Renata Othon, Doutora em Estudos da Mídia (UFRN), ressalta que a “família funciona como um espelho para os pequenos, que na maioria das vezes tendem a repetir o comportamento observado em casa” (confira o texto na íntegra: https://artc.com.br/blog-NOTIFICACAO-PARA).

Esse prêmio, além de importante para agência, também é muito relevante para o nosso estado, pois valoriza os profissionais da terra. Sobre esse assunto, Arturo Arruda, Diretor da Art&C, comentou: “fico muito feliz em conquistar esse prêmio para o nosso estado. Essa conquista foi fruto de uma história sólida em criatividade, pois já fomos os mais premiados no Festival Mundial de Publicidade de Gramado, no Colunistas Norte Nordeste, no Prêmio Bárbaro (Natal), a Árvore de Ouro do Prêmio Abril e até mesmo prêmios internacionais, como o Prêmio Lusófonos da Criatividade. Mas faltava o Profissionais do Ano da Rede Globo. Agora, vamos trabalhar para que nos próximos anos a nossa terra continue sendo destaque brasileiro em criatividade”.