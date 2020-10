BRIGA ENTRE VIZINHOS TERMINA EM MORTE NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D`AJUDA

13/10/20 - 06:40:40

Uma briga entre vizinhos ocorrida na tarde desta segunda-feira (12) terminou com uma morte no Povoado Morena, município de Itaporanga D’Ajuda.

As informações passadas pelos policiais da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, são de que a vítima foi socorrida com vida para a Unidade de Pronto Atendimento, na sede do município, mas não resistiu ao ferimento e morreu quando recebia os primeiros socorros.

O suspeito fugiu após cometer o crime. O caso será investigado pela delegacia de Itaporanga D’Ajuda. Informações sobre o suspeito podem ser passadas através do número 181.