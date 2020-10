Conselho de Psicologia retoma parcialmente atendimento presencial

13/10/20 - 07:42:05

Diante do plano de retomada das atividades do Estado de Sergipe, reafirmando compromisso com o respeito aos direitos do trabalhador e com a prestação de atendimento de qualidade à categoria das(os) psicólogas(os), o Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região – CRP19 elaborou um plano de retomada das atividades de forma segura e responsável.

Para garantir a prevenção e proteção contra a COVID-19, o CRP19 elaborou o Plano de Retomada que prevê, além de critérios em cada uma das fases do retorno aos trabalhos, diretrizes e protocolos de convivência e distanciamento social.

A partir desta terça-feira, 13, os departamentos atendimento, financeiro e administrativo estarão em atividade presencial para casos específicos, a exemplo das entregas de Carteira de Identificação Profissional e de documentos para novas inscrições. Os serviços deverão ser agendados por meio dos telefones 3214-2988 ou 3213-0984 para os dias de segunda, quarta ou sexta-feira, no horário de 10h às 14h seguindo a observância de vaga.

A orientação é que, para evitar aglomeração, as(os) profissionais não levem acompanhantes. O comparecimento deve acontecer somente no horário agendado, com pontualidade. Haverá tolerância de 10 minutos em situação de atraso. Em caso de desistência, mesmo que informada com antecedência, ou ainda de ausência, será necessário um novo agendamento obedecendo o critério da oferta de vaga nos dias e horários estabelecidos. Casos extraordinários serão analisados individualmente. O atendimento remoto continuará ativo de segunda à sexta, de 09h às 15h, nos seguintes canais.

Algumas medidas técnicas de saúde essenciais para o acesso foram definidas. Na chegada à sede do CRP19, todas (os) terão a temperatura aferida. Álcool gel 70%, tapete sanitizante na entrada e local para lavagem de mão estarão à disposição. O uso de máscara será obrigatório, assim como a manutenção do distanciamento em dois metros para um atendimento seguro. Será mantido um intervalo entre cada atendimento para possibilitar a higienização das superfícies. No caso das trabalhadoras do CRP19, antes do retorno às atividades presenciais, e durante a situação de pandemia, será aplicado questionário objetivando a verificação da condição atual de saúde. Se verificado quaisquer indícios de contágio, esta será encaminhado para realização de testagem de contágio.

O CRP19 mantém o compromisso em garantir um retorno seguro e responsável. Os procedimentos estarão em constante avaliação e poderão ser alterados conforme a necessidade, sempre alinhados com as orientações das autoridades sanitárias com vistas à biossegurança de funcionárias e profissionais.

Assessoria de Imprensa