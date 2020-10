Deputado Zezinho Sobral defende fortalecimento do turismo em Sergipe

13/10/20 - 14:01:21

Entusiasta do desenvolvimento do turismo sergipano, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) defendeu e votou favorável na sessão plenária desta terça-feira, dia 13, nos Projetos de Lei que instituem a Rota Turística “Rota do Litoral Sul de Sergipe – Praias do Litoral Sul”, Rota Turística “Rota da Farinha” e a Rota Turística “Rota do Baixo São Francisco”.

“São ações importantes que promoverão a geração de emprego e renda, e que produzirão o desenvolvimento do setor. A criação das rotas é fruto de um estudo feito com os técnicos do trade turístico, com a Secretaria do Turismo e a população. São rotas que trazem vertentes diferenciadas para expandir as riquezas de Sergipe no Brasil e no mundo, além de consolidar a política de turismo do estado. Sergipe tem belezas incríveis e a criação das rotas, sem dúvida, vai expandir o nome do nosso estado”, comentou Zezinho Sobral.

Na opinião do parlamentar, “a criação das rotas trará benefícios para Sergipe a exemplo da obtenção de financiamentos do Ministério do Turismo para rodovias, rotas de acesso, infraestrutura das rotas reconhecidas. São rotas importantes que facilitarão a captação de recursos para o fortalecimento do setor e a a melhoria de infraestruturas desses locais”.

Em um total de 228,70 km, a Rota Turística do Baixo São Francisco será composta pelos municípios de Monte Alegre, Porto da Folha, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Canhoba, Propriá, Japoatã, Neópolis, Ilha das Flores, Brejo Grande, Itabi, Amparo do São Francisco, Telha, Cedro de São João, São Francisco e Santana do São Francisco. Dentre as atrações estão passeios ecológicos, passeios de catamarã pelo Rio São Francisco, lagoas, cachoeiras, artesanatos, gastronomia, além de eventos culturais a exemplo da Vaquejada de Porto da Folha, Festa do São Gonçalo, Corrida de Jegue, Festa de Nossa Senhora de Lourdes e dos Navegantes, Festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus, Festa do Cruzeiro, Samba de Coco, Festa das Cabacinhas e Casamento do Matuto.

Além disso, foi aprovada a implementação da Rota da Farinha será composta pelos municípios de São Domingos, Macambira, Campo do Brito, Itabaiana, Moita Bonita, Ribeirópolis, Santa Rosa de Lima, Malhador, Nossa Senhora das Dores e Lagarto. Ela possui 129,90 km de extensão e passará pelas rodovias SE-170, SE-240 e SE-225. Além da beleza natural peculiar da região, o turista que passar por essa Rota conhecerá as Casas de Farinha, tradição secular típica da cultura sergipana e toda a culinária.

“Existe um Projeto de Lei, de nossa autoria, que transforma a Casa de Farinha como Patrimônio Imaterial de Sergipe e o processo de fabricação. A Rota da Farinha vem ressaltar essa cultura genuinamente nordestina e sergipana. É uma rota importante que trata do cultivo da mandioca, fortalece a culinária através da farinha da mandioca e valoriza a nossa zona rural”, pontuou Zezinho Sobral.

Já a Rota do Litoral Sul de Sergipe – Praias do Litoral Sul, também aprovada, será composta pelos municípios de Itaporanga D’Ajuda e Estância, envolvendo uma extensão de 61,60 km. Os destinos turísticos dessa rota compreendem as praias da Caueira, do Abaís, do Saco, Lagoas dos Tambaquis, Costa das Dunas, Povoado Caibrós e Ilha Mem de Sá. Além de toda a beleza do litoral, o turista também ficará contemplado com as atrações culturais e eventos tradicionais na região, a exemplo a Festa do Caranguejo e as Festas Juninas de Estância. Possibilitará também, o aumento do investimento público e privado nas localidades, melhorando da infraestrutura e os serviços disponibilizados para toda população.

“A Alese chancelando a aprovação dessas rotas permitirá a captação de importantes recursos, tornando Sergipe apto a atrair mais investimentos e mais turistas. Nosso estado tem muito a oferecer e mostrar”, disse o deputado Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral