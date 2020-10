Determinada Dayane Silva como é conhecida no meio jornalístico, criou sua marca, o DAY NEWS, um blogger que trás todas as novidades, notícias, e as mais altas tretas do mundo dos famosos

13/10/20 - 18:57:11

Como Day News conquista tanta credibilidade no meio artístico

A blogueira sergipana que vem atraindo cada vez mais seguidores e inúmeros leitores em suas plataformas digitais como site e Instagram, tem apenas 28 anos e uma personalidade forte. Determinada Dayane Silva como é conhecida no meio jornalístico, criou sua marca, o DAY NEWS, um blogger que trás todas as novidades, notícias, e as mais altas tretas do mundo dos famosos.

Com um currículo de dar inveja, Dayane chama a atenção pela credibilidade em que ganha os famosos, artistas como o fenômeno do forró e um dos mais bem pagos artistas do Brasil, como Wesley Safadão, se rendeu a simpatia de Dayane Silva e foi um dos primeiros a conceder entrevista Exclusiva ao portal. Outros artistas como Mano Walter, Unha Pintada e a nova aposta do Recife, Priscila Senna também se renderam ao talento e profissionalismo da blogueira.

Suas entrevistas sai sempre recheadas de novidades e com um viés de promover o trabalho artístico dos entrevistados, talvez por respeitar a individualidade e os limites dos famosos que Day News tenha ganhado tanto prestígio no meio Artístico.

Ela iniciou sua carreira cobrindo eventos e tirando fotos de shows pelo nordeste brasileiro.

Se você ainda não conhece a blogueira Dayane Silva, não perca tempo e siga suas redes sociais e acompanhe tudo que ela extrai dos artistas com muita simpatia e credibilidade.

Instagram: @daynewsreal

Site: www.daynewsoficial.com.br