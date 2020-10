Durante live Cabo Amintas trata de segurança pública com Deputado Federal Julian Lemos

13/10/20 - 12:18:52

Na noite desta segunda-feira, 12, o vereador Cabo Amintas (PSL) fez mais uma live nas redes sociais, dessa vez, foi convidado na live do deputado federal da Paraíba, Julian Lemos, que também é o vice-presidente nacional do PSL.

O bate-papo foi descontraído, mas com assuntos sérios, eles discutiram sobre política e segurança pública. O deputado Julian Lemos iniciou a live apresentando o vereador Cabo Amintas como um parlamentar bem votado, atuante e que realmente representa e luta pelos direitos do povo aracajuano. “Cabo Amintas é um dos vereadores mais bem votados da capital, é um cara destemido e que através do seu trabalho começou algumas CPIs contra a corrupção que a Polícia Federal investigou. É um homem de espírito público”, declarou Lemos.

Cabo Amintas deu mais alguns detalhes sobre o combate à corrupção que travou em Aracaju. “Fui o primeiro a denunciar as obras do Hospital de Campanha no início da pandemia, constatei várias irregularidades desde o processo seletivo da empresa até o funcionamento do hospital. Levei a denúncia ao Ministério Público Estadual e à Polícia Federal (PF), essa inclusive, já fez a terceira operação na Prefeitura da capital. Já sabemos como funciona o governo e a prefeitura daqui, lamentavelmente, o Hospital de Campanha não possuía sequer um leito com respirador. A gente acredita que logo logo tem gente presa por aqui”, afirmou Amintas.

Continuando, falaram sobre os projetos de lei do deputado no combate à corrupção e nos projetos de apoio aos militares do Brasil, por melhores condições de trabalho, salário e até para garantir uma aposentadoria digna. Amintas perguntou, também, a título de curiosidade sobre o livro que Julian pretende escrever sobre o presidente Jair Bolsonaro.

“É um livro que vou falar bem do Jair, não pense que é algo ruim. São os bastidores de tudo que vivi na campanha com ele. Viajamos o Brasil todo, ele se hospedou em minha casa, comia cuscuz com galinha que minha esposa fazia. Me deu bons conselhos, ainda não tenho certeza do nome que vou dar ao livro. Mas tenho muitas fotos e toda a experiência que tive de conviver com ele anotados”, disse o deputado.

Por fim, falaram sobre as coligações partidárias, as eleições de 2020, que gostariam da volta do Presidente para o PSL e sobre a campanha de reeleição a vereador de Cabo Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas