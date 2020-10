Governo de Sergipe passa a ofertar aulas pela Rádio Aperipê

13/10/20 - 10:44:36

Abrangendo todos os municípios sergipanos, as aulas serão transmitidas via rádio como suporte para os alunos sergipanos

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), passa a ofertar, a partir do dia 19 de outubro, aulas em formato de podcasts educativos via Rádio Aperipê (AM 630), tendo como público-alvo estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Baseadas nos cadernos do Preuni Seduc, disponíveis para download no portal Estude em Casa, as aulas preparatórias para o Enem na Rádio Aparipê AM 630 ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h22 à 9h42, com dois momentos de 10 minutos cada, seguidos de dicas com um minuto de duração por área de conhecimento. O conteúdo será conduzido pelos professores articuladores do Preuni Seduc.

Para as aulas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, foi estreitada a parceria do Aula Digital, iniciativa da Fundação Telefônica Vivo, com o apoio do Instituto Paramitas. Como fruto dessa parceria, nasceu o Programa “Estude Em Casa Pelas Ondas do Aula Digital”, que consiste na transmissão de podcasts educativos pela Rádio Aperipê para os estudantes de todo o território sergipano e contará com o apoio de cadernos de aprendizagem. O projeto tem perspectiva de promoção da equidade, uma vez que oferecerá mais oportunidades de ensino para todas as crianças, atendendo, inclusive, àquelas que têm dificuldade de acesso à internet.

O secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, aborda que o Governo de Sergipe tem persistido para garantir que os alunos sergipanos continuem em seu processo de aprendizagem, mesmo neste momento desafiador para todos. “No momento de desafio estamos avançando com aulas via rádio para todo o território de Sergipe. É mais um passo que consolidamos em momento difícil e que servirá como qualificador a mais da Educação de Sergipe, num ensino que certamente envolverá aulas remotas e cadernos impressos”, destaca.

Segundo a professora Eliane Passos, diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), setor que coordena o programa Pré-Universitário, desde o início da pandemia as atividades do Preuni passaram por mudanças a fim de permitir aos alunos a preparação para o Enem, remotamente, “sempre ampliando as possibilidades, conforme a disponibilidade de ferramentas e demanda do nosso público. Agora, com a transmissão das aulas via rádio, teremos um alcance muito maior, pois atingiremos um público que tem dificuldade de acompanhar as aulas, decorrente da falta de acesso à internet”, disse.

Estude Em Casa Pelas Ondas do Aula Digital

O Aula Digital é uma iniciativa do programa ProFuturo da Fundação Telefônica Vivo e Fundação “la Caixa”, presente em 47 municípios brasileiros, em parceria com o Governo de Sergipe e em regime de colaboração com 29 municípios sergipanos. Esse programa atua no estado desde 2017.

Com a suspensão das aulas devido à pandemia da Covid-19, os parceiros do projeto e a Seduc estreitaram laços e construíram material de apoio pedagógico para ajudar alunos e professores.

Foi nessa perspectiva que nasceu o Estude Em Casa Pelas Ondas do Aula Digital, que visa a atender a mais de 25 mil crianças matriculadas nas 152 escolas da Rede Estadual que ofertam os Anos Iniciais do ensino Fundamental, as quais terão mais um recurso para os estudos sob a orientação dos seus professores e com apoio de suas famílias.

A diretora do Departamento de Educação da Seduc, professora Ana Lúcia Lima Muricy, enfatiza a importância da ampliação do acesso aos estudos para as crianças de Sergipe. “Todos os municípios sergipanos têm cobertura da Rádio Aperipê AM, que oportunizará o acesso aos estudos pelo programa de rádio, promovendo a aprendizagem de forma lúdica e interativa com contação de histórias infantis e conteúdos transmitidos em formato de novelas/séries educativas, alinhados ao Currículo de Sergipe, com os personagens infantis próprios dos conteúdos do Aula Digital, além de novos personagens sergipanos, trazendo ainda a importância da identidade e territorialidade”.

O conteúdo das aulas foi elaborado e ministrado pelos professores das Redes Públicas Estadual e Municipais de Ensino de Sergipe, com o apoio do Instituto Paramitas, das diretorias regionais de educação (DREs) e secretarias municipais de educação (Semeds). A inciativa representa mais uma oportunidade do Projeto Estude em Casa, que, desde o dia 20 de abril, oferece suporte pedagógico aos estudantes, professores e famílias na manutenção da rotina de estudos neste momento de aulas não presenciais devido às medidas sanitárias de distanciamento social.

Os áudios das aulas estão organizados em três grupos de podcasts educativos para atender aos estudantes do 1º e 2º anos, do 3º e do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, e serão veiculados pela Rádio Aperipê em dois momentos diários: pela manhã, das 9h às 9h22, e pela tarde, das 13h às 13h22, favorecendo o acompanhamento das novelas/séries pelas crianças e suas famílias.

Cadernos de Aprendizagem

Além dos podcasts educativos, 100% dos estudantes dos anos iniciais do Ensino fundamental da Rede Estadual e os das redes municipais de ensino que aderiram ao Projeto Aula Digital receberão os Cadernos de Aprendizagem, com conteúdos vinculados a cada transmissão do rádio. Os podcasts educativos e os Cadernos de Aprendizagem também estarão disponíveis no Portal Estude em Casa (informar endereço do portal) para todas as crianças, pais ou responsáveis.

“Nosso foco é trabalhar com os conteúdos pedagógicosdigitais já disponibilizados na plataforma do projeto Aula Digital, em colaboração com os professores alfabetizadores das redes públicas estadual e municipais de Sergipe e dos técnicos do Departamento de Educação da Seduc/Serviço de Ensino Fundamental que produziram os áudios com contação de histórias. É importante observar que os diálogos entre os personagens no podcast chamarão a atenção das crianças, e cada podcast se apresenta como um episódio de uma novela/série educativa, tendo sequência e ligação um com o outro, gerando expectativa para o próximo dia”, salientou a chefe do Serviço de Ensino Fundamental do DED, professora Kelly Valença.

Fonte e foto SEDUC