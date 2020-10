Justiça julga improcedente acusação de Danielle Garcia contra Rodrigo Valadares

13/10/20 - 12:47:23

Nesta segunda-feira, 12, a Justiça Eleitoral de Sergipe julgou improcedente mais uma denúncia feita por Danielle Garcia contra Rodrigo Valadares, solicitando que o candidato bolsonarista retirasse de suas redes um vídeo com conteúdo crítico.

Na mensagem em que Danielle disse haver suposta propaganda eleitoral antecipada, com informações inverídicas e preconceito de gênero, Rodrigo Valadares faz críticas ao Senador Alessandro Vieira e cita a ligação que existe entre a candidata e o senador.

Confira:

“O Senador Alessandro Vieira é o Senador da mordaça. Traiu nosso Presidente Bolsonaro e pior… Traiu o povo. Agora ele quer eleger prefeita a sua fantoche, Danielle Garcia. Diga não aos traidores. Vote Rodrigo 14”.

Nesse sentido, é notório que a crítica está centrada a Alessandro Vieira e a candidata foi citada pela ligação que existe com o senador e não por ser mulher.

Dessa forma, a Justiça Eleitoral julgou não existir nenhuma das acusações feitas por Danielle e julgou o caso improcedente.

Rodrigo Valadares reiterou que respeita a participação da mulher e reconhece a sua importância, todavia, se entristece ao ver esta causa sendo usada de instrumento para finalidades nitidamente distintas.

Reafirmando a atenção ao gênero feminino, o candidato bolsonarista destacou em seu Plano de Governo o compromisso intransigente com a garantia dos direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais a todas as mulheres, inclusive viabilizando, por meio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a vinda de unidade da Casa da Mulher Brasileira para Aracaju, com equipe multidisciplinar de atendimento e oferta de serviços educacionais e assistência social, visando inclusive auxiliar a mulher vítima de violência doméstica.

Além disso, pretende garantir debates e a participação das mulheres na formulação, implementação, avaliação e controle social das políticas públicas, superação das desigualdades de gênero e respeito e atenção para a diversidade cultural, étnica, racial, inserção social, situação econômica e regional.

Da assessoria