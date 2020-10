LÚCIO FLÁVIO FAZ CAMINHADA NO CENTRO DE ARACAJU EM FAVOR DOS COMERCIANTES

13/10/20 - 13:31:18

Em favor dos comerciantes e dos empregos, na última sexta-feira (9/10), o candidato à Prefeitura de Aracaju, Lúcio Flávio (Avante, 70), promoveu uma caminhada no Centro da cidade, saindo da Praça Fausto Cardoso e percorrendo os calçadões das ruas João Pessoa e Laranjeiras.

Na caminhada, Lúcio Flávio ressaltou o abuso das medidas tomadas pelo atual prefeito de Aracaju e reforçou que, em seu governo, os empresários e empreendedores serão valorizados e tratados com respeito, e que são eles os verdadeiros geradores de emprego e renda para a sociedade, e não o Estado. “É muito fácil dizer ´fique em casa´ com seu salário garantido, como é o caso do prefeito. Se não fosse o apoio do presidente Bolsonaro aos municípios e também aos mais necessitados e aos empreendedores, o Brasil estaria falido”, disse o candidato do Avante.

“Há 16 anos no poder e com promessas não cumpridas, o que mais deseja Edvaldo Nogueira? Perpetuar-se no poder? Aracaju precisa de renovação e, principalmente, de um prefeito que seja gestor e comprometido verdadeiramente com o cidadão, com a real melhoria da qualidade de vida dos moradores de sua cidade, e não com compromissos políticos ou interesses partidários, ou mesmo próprios. Aracaju precisa avançar e minha gestão marca esse novo tempo!”, afirmou Lúcio Flávio.

Na caminhada, Lúcio Flávio aproveitou para cumprimentar alguns lojistas, indo em suas lojas e dando-lhes um abraço.

A caminhada teve a cobertura da Tv Sergipe.

Da assessoria