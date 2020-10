Marcos Santana e Adilson Junior polarizam eleição em São Cristóvão

13/10/20 - 12:16:38

A campanha em São Cristóvão já começou acalorada. Com cerca de 56 mil eleitores, a cidade conta com seis candidatos a prefeito para administrar a quarta cidade mais antiga do Brasil mas a expectativa e disputa eleitoral se concentra em dois nomes para vencer as eleições deste ano. De um lado o nome do atual prefeito da cidade, candidato a reeleição, Marcos Santana (MDB) do outro de Adilson Junior (PSD).

Nitidamente opostas, as duas campanhas estão polarizadas. De um lado a máquina pública, do outro, o atual vice-prefeito (eleito em 2016) que rompeu com Marcos Santana por não ter espaço para exercer seu papel enquanto vice-prefeito. Segundo ele, nem gabinete teve à disposição para fazer uso.

Os grandes eventos realizados por ambos estão fazendo a Cidade (conhecida por cidade dormitório) despertar e olhar de maneira crítica o futuro administrativo do Município. Exemplo de contraponto as duas últimas carreatas realizadas pelos dois candidatos.

Marcos Santana saiu da entrada do Rosa Elze em direção à sede do Município com centenas de carros. A coligação majoritária concentra o maior número de candidatos a vereadores em relação às outras coligações.

O candidato Adilson Junior, realizou seu último grande evento na sede do município com uma minicarreata que saiu do Fórum e seguiu até o povoado Arame II, a qual denominou a carreata dos amigos.

O fato é que ambas as campanhas estão dividindo a opinião popular, causando grande impacto e concentrando todas as atenções.

Fonte: assessoria