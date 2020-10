Maria do Carmo: congressista sergipana mais bem avaliada

Desempenho leva em conta, por exemplo, combate à corrupção, privilégios e desperdício do dinheiro público

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) é a parlamentar mais bem avaliada entre deputados e senadores sergipanos. É o que revela o levantamento feito pelo Ranking dos Políticos, uma ferramenta que analisa o desempenho dos congressistas brasileiros. Entre os 594 integrantes do Congresso, a democrata ficou com 6,83 pontos, equivalente à 127ª posição.

“Fico muito feliz e honrada por esse conhecimento. É uma prova de que estamos no caminho certo, trabalhando em favor do Brasil e dos brasileiros”, disse Maria do Carmo, ao ressaltar que não é muito afeita à midiatização das suas iniciativas parlamentares. “Gosto de trabalhar, de fazer cada vez pelo nosso povo, afinal, foi para isso que fui eleita, por três vezes consecutivas, senadora da República”, disse.

De acordo com os organizadores do Ranking, iniciativa da sociedade civil que avalia os políticos, classificando-os do melhor para o pior, a pontuação é definida com base na atuação de cada um no combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício de verba pública. “Para apurar isso, avaliamos os dados sobre presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso”, explicam os idealizadores.

Segundo eles, responder a processo judicial ou gastar demais em seu gabinete, por exemplo, sempre contará pontos negativos para o político. Por outro lado, a presença assídua nas sessões legislativas e a qualidade das leis apoiadas pelo deputado ou senador rendem pontos positivos. “Esse é um trabalho maravilhoso, feito a partir de dados oficiais e que revela quem, de fato faz uma mandato diferenciado, cumprindo o seu verdadeiro propósito”, disse Maria do Carmo.

As informações avaliadas pelo Ranking são de origem oficial e pública, obtidas diretamente dos sites do Senado, da Câmara e dos Tribunais de Justiça. “Cada ponto ganho ou retirado está documentado, com a origem da informação e a fonte, de modo que qualquer um possa conferir. Nosso trabalho não é criar informações e sim apenas buscá-las e organizá-las para facilitar a leitura e análise. Somos auditados diariamente por milhares de visitantes que acompanham o ranking, conferem, criticam e corrigem, quando necessário”, explicam.

