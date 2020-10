O marketing do debate

13/10/20 - 07:47:21

Por Adiberto de Souza

A decisão da TV Sergipe de não realizar debate entre os candidatos agora no 1º turno das eleições foi a deixa para alguns prefeituráveis usarem o assunto como marketing de campanha. A primeira a se apossar do tema foi a candidata Danielle Garcia (Cidadania). No seu estilo policial, a delegada intimou o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) para um debate: “Você escolhe a hora e o local”, disse a distinta, como se estivesse marcado um duelo de vida ou morte. Mal colocado na pesquisa do Ibope, o candidato Márcio Macedo (PT) aproveitou para fustigar a disposta Danielle, convidando-a para debater com ele os problemas de Aracaju. Claro que os convites para um confronto de ideia não serão aceitos. Na verdade, o debate não passa de mais uma peça usada pelos marqueteiros visando mostrar que seus clientes têm coragem para enfrentar os adversários, além de estarem preparados para discutir os problemas da cidade. Portanto, se depender da disposição da Edvaldo e das provocações de Danielle e de Macedo, Aracaju não terá debates agora no primeiro turno. A não ser que a TV Sergipe volte atrás, o que é improvável. Crendeuspai!

Ex-prefeito na UTI

É grave o estado de saúde do ex-prefeito de Aquidabã, Marcos da Acauã, diagnosticado com coronavírus há duas semanas. Inicialmente, o político ficou internado no Hospital Unimed, porém o quadro se gravou e ele foi transferido para a UTI do Hospital São Lucas, em Aracaju. Marcos da Acauã foi presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe. Melhoras, amigo!

Viva Santa Dulce!

O Brasil celebra, hoje (13), Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa genuinamente brasileira. Ela foi canonizada há exatamente um ano pelo Papa Francisco, graças a três milagres comprovados, inclusive um ocorrido em Itabaiana. E para homenageá-la, a cidade serrana inaugura hoje uma escultura da santa com sete metros de altura. A peça fica num mirante ao lado da Casa de Acolhimento Santa Dulce dos Pobres, devendo se transformar em um novo cartão postal de Itabaiana, no agreste de Sergipe. Maravilha!

Agora vai

E a ministra Damares Alves, aquela que jura ter visto Jesus Cristo em cima de uma goiabeira, aproveitou a passagem do Dia da Criança para gravar uma mensagem em favor do candidato a prefeito Lúcio Flávio (Avante): “Em Aracaju eu tenho um amigo que sonha com uma cidade sem violência contra as crianças. Esse amigo é Lúcio Flávio. Bora, amigo, vamos proteger as crianças de Aracaju”, conclamou Damares. Marminina!

Mãos ao alto

Cerca de 70% da população sente que as polícias cometem excessos de violência no exercício da função. Segundo pesquisa do Datafolha, o percentual sobe entre jovens com idade entre 16 e 24 anos, chegando a 75%. Mais da metade da população (53%) tem medo de ser vítima de violência por policiais civis e 59% temem ser agredidos por policiais militares. O índice também sobe entre os jovens – 60% têm medo da Polícia Civil e 67%, da Polícia Militar. Cruz credo!

Pra ser político

Dê um remédio pra quem

Não tem mais nenhuma cura.

Cesta básica de arroz,

Sal, farinha e rapadura.

Litros de leite de soja

E doses de cana pura.

A definição acima está no bem-acabado cordel ‘O ladrão e o político’, do poeta José Augusto, de Mossoró (RN).

Nome social

Em Sergipe, quatro postulantes às câmaras de vereadores utilizaram os nomes sociais em suas candidaturas. São Linda Brasil (PSOL), Esmeralda do Bar (DC), Gabrielle (SD) e Hellen Araújo (PT). As quatro que disputam as eleições, respectivamente, em Aracaju, Itabaiana, Lagarto e Pirambu. Esta é a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral permite que candidatas e candidatos transexuais usem o nome social no registro. Legal D+!

Orai por eles

O santuário de Nossa Senhora Aparecida, na zona norte de Aracaju, foi prestigiado, ontem, por um bom número de candidatos. Os distintos aproveitaram a missa em louvor à Padroeira do Brasil para se aproximarem dos eleitores. Entre eles estavam os prefeituráveis Edvaldo Nogueira (PDT) e Márcio Macedo (PT). O pedetista fez questão de avisar que “há 36 anos mantenho a tradição de vir ao conjunto Bugio celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida”. Então, tá!

Casa nova

Não há previsão para o retorno das sessões presenciais na Câmara de Aracaju. A demora é porque o prédio do Legislativo passa por uma ampla reforma em sua estrutura física, só devendo ser concluída em dezembro. Portanto, as sessões no novo plenário devem ficar para o ano que vem, já com a participação dos vereadores eleitos em 15 de novembro próximo. Ah, bom!

Lei seca

Neste feriadão, a Polícia Militar autuou, somente em Aracaju 22 motoristas flagrados dirigindo após terem enchido a caveira de cachaça. Estudos mostram que, apesar da Lei Seca, muita gente insiste em dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego estima que 54% dos motoristas fazem uso de álcool antes de pegar o volante. Já a Pesquisa Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde indica que 24,3% dos motoristas afirmam que assumem a direção do veículo após terem consumido álcool. Uma lástima!

Couro de fole

O ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos), recorreu contra a nova decisão da Justiça impedindo-o de participar da campanha da irmã e candidata a prefeita Carla Sukita (Republicanos). Esta é a segunda vez que a magistrada Cláudia do Espírito Santo retira o distinto dos palanques, sob a alegação de que ele é inelegível. Antes de ser “interditado”, Sukita fez a maior festa em Capela para inaugurar o comitê eleitoral da irmã. Entusiasmado, o ex-prefeito anunciou que será candidato a vice-governador numa chapa encabeçada pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 24 de agosto de 1921.