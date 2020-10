Operação Padroeira registra nove acidentes e 22 motoristas foram autuados na Lei Seca

13/10/20 - 06:16:09

A CPTRAN, Órgão de trânsito da Policia Militar de Sergipe que atua na fiscalização viária da capital , encerrou nesta segunda-feira (12) a operação do feriadão da padroeira, depois da várias operações nos corredores de trânsito de Aracaju.

Nove acidentes com vítimas foram registrados na capital, com sete pessoas feridas e nenhuma morte no trânsito da capital.

Na faixa litorânea de Aracaju, foi reforçada a fiscalização para evitar que condutores imprudentes conduzissem seus veículos na região da praia destinadas a banhistas.

O fluxo de veículos foi bastante intenso também nas saídas da capital, na Barra dos Coqueiros e na Avenida Melicio Machado.

22 pessoas foram autuadas na operação de fiscalização de alcoolemia (consumo de álcool) durante este período, onde dois condutores flagrados se envolveram em acidentes de trânsito.

A CPTRAN está a disposição da sociedade durante 24 horas, diuturnamente através do 190, pelo CIOSP.

Informações e foto CPTran