“Os aracajuanos não se deixam enganar pelo marketing do atual prefeito”, afirma a delegada Danielle Garcia

13/10/20 - 16:39:48

Os moradores do Jardim Centenário e do Maria do Carmo receberam nesta segunda-feira, 12, a mini carreata da candidata a prefeita de Aracaju, delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), que tem Valadares Filho (PSB) como candidato a vice. Em cada trecho percorrido, os candidatos recebiam os mais diversos sinais de apoio da população, destacando a confiança no projeto que vai proporcionar às mudanças há anos aguardadas.

“Os aracajuanos estão cansados das obras eleitoreiras em alguns locais da cidade e não se deixam enganar pelo marketing do atual prefeito, que já administrou a cidade por vários anos, mas sempre diz que precisa de mais tempo para resolver os problemas. Chega de enganação”, afirmou Danielle, destacando o desafio feito ao prefeito, que segue fugindo do debate.

A candidata ressaltou suas propostas para a capital, que vai promover uma gestão moderna e que tenha responsabilidade com os recursos públicos. “Elaboramos um plano de governo que aborda as reais necessidades do município em todas as áreas de atuação da prefeitura. Inclusive, fizemos esse diagnóstico com o auxílio da população, que foi ouvida por meio de canais digitais. Portanto, nosso projeto está voltado para atender as demandas e trazer novas ações para o desenvolvimento da nossa cidade”, salientou.

Por Ascom/Danielle Garcia