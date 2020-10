Parque dos Falcões de Itabaiana é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe

13/10/20 - 09:10:20

Foi aprovado e publicado no Diário Oficial do estado desta terça-feira (13) o Projeto de Lei 119/2019 que reconhece o Parque dos Falcões, sediado no Município de Itabaiana, como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe.

O projeto de lei de autoria da deputada Maria Mendonça havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador em setembro.

O Parque dos Falcões fica na Serra de Itabaiana e abriga aves como falcões, gaviões, carcarás e corujas. Fundado por José Percílio, o parque é um dos poucos locais do país com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a criação dessas aves em cativeiro. Com o objetivo de proteger as espécies de aves de rapina que habitam o céu brasileiro, o Parque dos Falcões tornou-se uma referência mundial no manejo, reprodução e reabilitação desses animais.