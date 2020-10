PC CUMPRE MANDADO PRISÃO CONTRA SUSPEITO DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA

13/10/20 - 15:11:53

A Polícia Civil cumpre nesta terça-feira (13), no município de Nossa Senhora das Dores, mandado de prisão preventiva contra Victor Manoel de Sá, em decorrência de descumprimento de medida protetiva.

A vítima foi atendida na unidade policial em 21 de julho do ano em curso, relatando sofrer ameaças e agressões físicas e, imediatamente, foi representada pela medida protetiva em seu favor, tendo sido deferida pelo juízo da Comarca de Nossa Senhora das Dores. Mesmo tendo ciência da decisão judicial, o autor continuou a perseguir e ameaçar a vítima, que voltou a procurar a delegacia no último dia 08 de outubro, mostrando marcas das agressões físicas sofridas no dia anterior.

Diante do relato da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva contra o agressor, que foi encontrado na manhã de hoje.

O homem foi encaminhado à 4ª Delegacia Matropolitana, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Informações e foto SSP