PL de Luciano Pimentel institui a Semana Estadual de Doação de Sangue

13/10/20 - 14:13:07

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira, 13, o Projeto de Lei nº 36/2020, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel, que institui a Semana Estadual de Doação de Sangue. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e ampliar o número de doadores em Sergipe, a propositura inclui as ações previstas no PL no calendário de eventos do estado e determina que a realização das atividades educativas ocorra sempre na terceira semana do mês de junho.

Ao defender a relevância do PL, o parlamentar destacou que o número de doadores têm diminuído em relação à quantidade de pessoas que necessitam de doação. Segundo o deputado, o projeto foi elaborado com intuito de sensibilizar novos voluntários e criar uma cultura solidária de doação em Sergipe.

“Uma única doação pode salvar até quatro vidas. É um gesto nobre que não provoca risco ou prejuízo à saúde do doador, mas que ainda precisa ser estimulado no estado. Nosso objetivo, através desta propositura, é incentivar a doação e torná-la um hábito entre os sergipanos. Desta forma, estaremos mantendo os estoques de sangue em níveis seguros para garantir o atendimento transfusional nos hospitais”, enfatizou Luciano Pimentel.

O texto do projeto ressalta que na Semana Estadual de Doação de Sangue, o Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, pode promover a intensificação de atividades diversificadas visando à promoção da prática de doação de sangue, como a formalização de parcerias para realização de palestras, cursos, seminários, workshop, bem como de campanhas de divulgação desta ação voluntária.

Doações em Sergipe

De acordo com o Centro de Hemoterapia (Hemose), no ano passado foram registradas 25.796 doações de sangue em Sergipe. Já em 2020, desde o início da pandemia, houve uma redução gradativa nos atendimentos. De 120 doações ao dia, o Hemose passou a registrar 90. Depois esse quantitativo caiu para 70 e, atualmente, o serviço realiza uma média diária de 50 doações, número insuficiente para atender ao público que realiza tratamento oncológico, anemias crônicas, leucemias, dengue hemorrágica, cirurgias de grande porte, cardíacas, ortopédicas, além dos serviços de urgência.

Critérios para ser doador

Para se tornar um doador de sangue é necessário ser saudável, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar a partir de 50 quilos e no ato do cadastro apresentar documento oficial, com foto, válido em todo território nacional. A coleta de sangue no Hemose funciona de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17 horas. Mais informações sobre os serviços através dos telefones: (79)3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Assessoria Parlamentar