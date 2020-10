Plantão de Atendimento: Funcap disponibiliza serviço de orientação sobre a Lei Aldir Blanc

13/10/20 - 12:08:40

Pensando em oferecer um atendimento especial aos artistas e agentes de cultura, público-alvo das ações da Lei Aldir Blanc, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) passou a disponibilizar o serviço de ‘Plantão de Atendimento’ com foco na orientação do cadastro e a resolutividade das principais dúvidas sobre a Lei.

“Repassar todas as informações necessárias aos trabalhadores da cultura é o foco principal. Iniciamos este trabalho no dia 9 de outubro no auditório da Adema e a iniciativa segue tendo uma receptividade muito positiva. Vale ressaltar que Sergipe foi o primeiro estado do país a iniciar os pagamentos da Lei Aldir Blanc e o nosso intuito é continuar garantindo o que for de melhor para o segmento”, afirma o diretor de Políticas Culturais da Funcap, Fredson Santana.

O cantor e compositor Luiz Fontineli ficou satisfeito com o serviço. “Fiz um projeto e contei com o apoio dos técnicos da Funcap para orientar no meu portfólio. Como também, aproveitei para tirar dúvidas. Gostei muito“, disse.

Serviço

O atendimento é pré-agendado em cumprimento das normas de distanciamento social, baseado nas exigências dos órgãos sanitários. Local: Auditório da Adema (Rua Vila Cristina 1051- Bairro 13 de Julho)

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 17h. Contato: 79 9 9191-6228

