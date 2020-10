Polícia militar prende dois suspeitos em posse de mais de R$ 5 mil em espécie em Aracaju

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPtur) apreenderam na manhã desta terça-feira (13) uma de fogo com seis munições no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Dois suspeitos foram encaminhados à delegacia.

As equipes realizavam patrulhamento nas proximidades da Orlinha do Bairro Coroa do Meio, quando ouviram disparos de arma de fogo e perceberam o momento em que um veículo Celta, cor branca, saiu em alta velocidade.

Diante da suspeição, foi iniciado um acompanhamento tático e, nesse momento, os policiais viram quando o motorista jogou um objeto pela janela.

Dois suspeitos estavam no veículo. Com eles, foi apreendida a quantia de R$ 5.564,35. Na busca ao objeto dispensado, os policiais encontraram uma de fogo com seis munições, sendo três deflagradas.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia.

Informações e foto PM/SE