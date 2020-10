Promotor de Justiça lança livro no próximo dia 29 no Museu da Gente Sergipana

13/10/20 - 05:58:00

No próximo dia 29 de outubro, às 18h30, no Museu da Gente Sergipana, o Promotor de Justiça Dr. Peterson Almeida Barbosa lançará o livro intitulado ABUSO DO PODER RELIGIOSO NAS ELEIÇÕES.

O livro promete ser muito comentado. Vale conferir.

Blog Espaço Militar