RODRIGO VALADARES DESAFIA DANIELLE GARCIA E EDVALDO NOGUEIRA PARA DEBATE

13/10/20 - 09:03:28

Em suas redes sociais, a candidata a prefeitura de Aracaju, Danielle Garcia, desafiou Edvaldo Nogueira, prefeito da capital e candidato a reeleição, a realizarem um debate eleitoral. Rodrigo Valadares convidou os dois candidatos ao mesmo desafio, com intuito de torná-lo mais amplo e construtivo.

Entre as pautas sugeridas por Rodrigo, estão questões sobre o lixo e a empresa responsável pela coleta, pois, segundo ele, existe uma disputa de empresas entre os candidatos.

“Existem duas brigas, parece que são dois candidatos brigando por empresas. Um defende a Torre, que é Edvaldo, e a outra é contra. Será que é contra a Torre, porque tem a Cavo querendo prestar serviço? Isso é meio estranho”, disse.

Ainda em seu discurso, o candidato bolsonarista ressaltou que não defende nenhuma destas empresas e que, caso seja eleito, a seleção será feita por licitação, objetivando melhores serviços ao cidadão.

“Para desenvolvermos a Aracaju do futuro, é necessário ‘arrumar a casa’, gastar menos e gastar melhor, racionalizando a gestão municipal e entregando uma Prefeitura mais ‘leve’ e mais dedicada a atender verdadeiramente a nossa população com serviços de melhor qualidade”.

Nessa temática, o Plano de Governo de Rodrigo Valadares, apresenta duas importantes promessas: “Criação de consórcio, sob supervisão de órgãos de controle, com cidades vizinhas, visando melhores preços e condições em processos de licitação e fim do sigilo bancário das transações financeiras municipais, com acompanhamento de cada despesa, receita e empenhos no portal da transparência”.

Dessa forma, o interesse público ganhará força na prefeitura a qual passará a respeitar os princípios da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na gestão pública, atendendo às verdadeiras necessidades do cidadão aracajuano.

Da assessoria