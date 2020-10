SMS segue vacinando crianças, adolescentes e pessoas de 20 a 49 anos até o dia 30

Como forma de estimular a atualização da caderneta de vacinação, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), aderiu às campanhas de imunização que iniciou na última segunda-feira, 5, e segue até o dia 30 deste mês.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Ilziney Simões, compareceram 3.751 crianças e adolescentes para verificação vacinal. Para a campanha contra poliomielite, 1.515 crianças foram vacinadas. Enquanto para a campanha contra o sarampo, que tem como público alvo adultos de 20 a 49 anos, foram vacinadas 2.651 pessoas.

“A Saúde de Aracaju oferta 44 salas de vacinação, dispostas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), porém, por conta da pandemia, quatro destas UBSs restringiram o atendimento para casos de síndromes gripais e, nelas, a sala de vacina está fechada. São as UBS Geraldo Magela, Ministro Costa Cavalcante, José Conrado e Onésimo Pinto”, explica.

No momento, 28 Unidades Básicas de Saúde estão com as salas de vacinação funcionando de forma rotineira, das 8h às 16h30. Outras 12 unidades que estão com horário de atendimento estendido até as 18h30. São elas: UBS Hugo Gurgel, UBS Augusto Franco, UBS Francisco Fonseca, UBS Fernando Sampaio, UBS Dona Jovem, UBS Max Carvalho, UBS Santa Terezinha, UBS Antônio Alves, UBS Manoel de Souza, UBS Joaldo Barboza, UBS Cândida Alves e UBS José Calumby.

Calendário nacional de vacinação

Atualmente, a Saúde de Aracaju oferece vacinas gratuitamente, todas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Confira:

– Para as crianças menores de 1 ano: BCG (contra as formas graves da tuberculose), Pentavalente (contra Difteria, tétano, hepatite B, Haemophilus influenza B, coqueluche), Pneumo 10 (previne infecção generalizada, meningite, pneumonia, infecção no ouvido), Meningo C (previne meningite), Rotavírus (previne infecções gastrointestinais), VIP (contra poliomielite).

– Para as crianças maiores de 1 ano e menores de 5anos: DTP (reforços de Difteria, tétano e coqueluche), Pneumo 10 (reforço), Meningo C (reforço), VOP (reforços contra Poliomielite), Tríplice viral (contra Sarampo, caxumba e rubéola), Varicela (contra catapora), hepatite A.

– Para os adolescentes: dT (difteria e tétano de acordo com situação vacinal), hepatite B (de acordo com a situação vacinal), Tríplice viral ( de acordo com a situação vacinal), HPV ( contra o papilomavírus humano para Meninos e Meninas de 09 a 14 anos) e Meningo ACWY (para Meninos e Meninas de 11 e 12 anos).

Colaboração da população

A coordenadora alerta sobre a colaboração da população para não buscar o serviço no momento de fechamento das salas de vacina, visto que os horários de funcionamento divulgados são de abertura e fechamento das salas.

“Ressalto que as pessoas não cheguem no horário de fechamento da sala de vacina porque é o momento em que a equipe finaliza as ações de vacinação, para que no dia seguinte ela possa retomar as atividades. Oriento que as pessoas procurem chegar até uma hora antes do fechamento dessas salas para garantir o atendimento. Em todas as unidades que estão ofertando o serviço estarão com a sala de vacina aberta a partir das 8h”, observa Ilziney.

As unidades estão preparadas para acolher a população, sem causar aglomeração. A equipe da Saúde pede a cooperação dos usuários para que apenas uma pessoa seja acompanhante da criança ou adolescente, com o intuito de evitar aglomerações nas unidades e dificultar o acesso. Além disso, também pedimos a adoção das medidas de precaução como o uso de máscaras e o distanciamento de uma pessoa para outra.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE