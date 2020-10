SINCADISE DISCUTE QUESTÕES FISCAIS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

13/10/20 - 16:10:43

O Presidente do Sincadise, Breno França, acompanhado do Vice Presidente da ABAD, Juliano César; do diretor do sindicato, Fábio Santos e da assessora fiscal, Dra Karine Cardoso; se reuniram hoje com o Secretário da Fazenda, Marco Queiroz e a Superintendente de Gestão Tributária, Dra Silvana Lisboa

“Discutimos assuntos de interesse das empresas que atuam no setor atacadista e distribuidor em Sergipe

Apresentamos um estudo comparativo de produtos comercializados pelos atacadistas em Sergipe versus os comercializados por empresas do mesmo setor nos Estados vizinhos” disse Breno

O Presidente completou dizendo que “nosso pleito é por isonomia fiscal, tornando o atacadista sergipano substituto tributário de produtos básicos, como massas e biscoitos, rações pet, materiais de construção e outros, melhorando a competitividade das empresas que têm Termo de Acordo com a Sefaz, fortalecendo a cadeia de abastecimento interna e aumentando a arrecadação para o Estado.

Ao longo desses anos, procuramos construir uma relação transparente entre o Sindicato Atacadista e o Fisco Estadual, cooperando para a livre concorrência, em um mercado leal. Cerca de oito mil pontos de venda são abastecidos pelas empresas atacadistas e distribuidoras em todo o Estado e contribuímos com cinco por cento do pib sergipano”.

O secretário solicitou estudos complementares aos que foram apresentados hoje pela assessoria fiscal do sindicato, que já está debruçada para apresentá-los o mais breve possível.

“A proposta que trazemos pelo sindicato é de ganha ganha, pois além de possibilitar maior competitividade para a comercialização desses produtos por empresas atacadistas instaladas em Sergipe, que geram cerca de quinze mil empregos diretos e indiretos, fortalece o pequeno/médio varejo independente local e aumenta a arrecadação de icms para os cofres estaduais.

Aproveitamos para convidar o Secretário Queiroz e a Superintende, Dra Silvana, para participarem do próximo almoço com associados do Sincadise, marcado para próximo 05.11, no hotel Sesc. O secretário confirmou presença em nosso almoço, onde ele irá apresentar as medidas exitosas para dirimir os efeitos da pandemia nas atividades econômicas e as perspectivas para 2021”, completou Breno França.

Fonte e foto: Assessoria Sincadise