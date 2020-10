Universidade Tiradentes disponibiliza agendamento para entrega de diploma

13/10/20 - 07:51:56

Medida é fruto da pandemia do novo coronavírus, que impõe medidas de distanciamento sociais e sanitárias

A partir desta terça-feira, dia 13, a Universidade Tiradentes passa a ofertar o serviço de agendamento de entrega de diploma. A medida é fruto da pandemia do novo coronavírus, que impõe medidas de distanciamento sociais e sanitárias. Para respeitar os protocolos de saúde e garantir a segurança de alunos e de colaboradores, a Universidade Tiradentes irá agendar a entrega de diplomas por meio do – www.unit.br/fale-com.

Gerente do departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros, Ângela Sanches explicou que o serviço estará ativo de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas para egressos do campus Farolândia, de Aracaju, por tempo indeterminado. Já nos Campi de Estância, Itabaiana e Propriá, o agendamento será de 15 a 30 de outubro, das 08 às 17 horas.

O serviço é voltado para qualquer egresso da graduação presencial e EAD que esteja no primeiro fluxo do processo (confecção do diploma) com status de deferido. E egresso da pós-graduação (lato e stricto sensu) se o processo de solicitação de diploma estiver deferido.

“Estamos adotando o agendamento para atender nossos egressos de acordo com as normas de segurança sanitárias. Esse novo serviço surgiu por conta da pandemia. Inicialmente, a entrega foi suspensa e estamos retomando agora com esse novo modelo. Temos mais de 2 mil alunos que necessitam buscar seus diplomas, sejam de graduação, pós, mestrado ou segunda via”, informou.

Ângela destacou que o Departamento manteve o atendimento on-line durante o período de isolamento social e de suspensão de atividades. Tivemos que adaptar os atendimentos e o envio de documentos, que foram mantidos de forma remota. Temos sala de atendimento virtual individualizada das 08 às 19h, que pode ser acessada pelo site, no Fale Conosco, e atendimento por telefone”.

Agendamento

Após o agendamento, o aluno deve se dirigir ao campus seguindo as seguintes orientações:

1) Estar ciente do cumprimento das medidas sanitárias em virtude da Pandemia do Covid-19 (uso de máscara, distanciamento, medição de temperatura, uso de álcool gel, etc);

2) Trazer sua caneta para assinar os documentos;

3) Se for necessário trazer acompanhante, que seja uma pessoa;

4) Cumprir o horário agendado;

5) O papel precisa cumprir um período de quarentena, pois o novo coronavírus permanece ativo em papel por 72 horas. Após receber seus documentos, mantenha distanciamento.

