ALIADOS DE FÁBIO REIS SÃO ACUSADOS DE PERSEGUIÇÃO E AMEAÇAS EM LAGARTO

14/10/20 - 09:40:07

Comunicadores prestam queixa contra aliados de Fábio Reis e condenam atitude

Na noite de segunda-feira, 12, o veículo que transportava a equipe de comunicação da campanha da prefeita Hilda Ribeiro foi perseguido por um veículo de um aliado do deputado Fábio Reis no povoado Colônia 13.

Dirigindo de maneira imprudente e tentando provocar um acidente, um veículo modelo HB20, cor branca, assustou o radialista Eron, o repórter fotográfico Vieira Neto e a jornalista Gabriela Pereira.

A equipe de Comunicação já havia encerrado as atividades do dia e estavam indo para suas casas, quando perceberam que um veículo iniciou perseguição e ameaças piscando os faróis e aproximando o veículo de forma a quase provocar uma colisão.

A perseguição só chegou ao fim quando os comunicadores solicitaram ajuda de amigos que foram até o local e se dividiram em alguns carros. “O que nos parece é que querem calar a imprensa. O que fizeram foi um atentado contra o nosso trabalho, contra a democracia. Prestamos queixa na Delegacia e vamos acompanhar esse caso. Isso não pode ficar impune”, disse o repórter Vieira Neto.

Já no dia seguinte, Jeferson Santos, que faz parte do grupo do deputado Fábio Reis, enviou áudio em diversos grupos de WhatsApp dizendo que ele foi o responsável pela perseguição e que isso era normal. Além dele, Montalvão, filho do ex-vereador Cosme do Treze, que é candidato a vereador e foi vice de Jerônimo em 2016, também foi apontado como suposto responsável pela perseguição.

Assessoria de Hilda Ribeiro