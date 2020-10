APROVADA EMENDA DE LAÉRCIO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE BIOTECNOLOGIA

14/10/20 - 18:11:47

A emenda do deputado federal Laércio Oliveira, no valor de R$ 1 milhão, para a construção do Centro de Biotecnologia da Reprodução Animal de Sergipe foi liberada. Além de auxiliar os estudantes nas aulas práticas, vai incentivar a melhoria da reprodução animal em Sergipe. O projeto será apresentado no próximo dia 23, às 9h, no auditório da AEASE.

De acordo com Laércio, esse projeto surgiu da necessidade dos produtores da Federação da agricultura e das associações de Criadores de raça do Estado de Sergipe. “O desejo era ter um laboratório de fertilização in vitro para poder fazer as suas práticas de melhoria animal”, explicou o parlamentar.

“Essa demanda foi discutida com vários representantes em reuniões que também tiveram a participação do deputado Laércio”, afirmou o superintendente de Agricultura, Haroldo Araújo Filho, acrescentando que, com a equipe técnica da Universidade Federal de Sergipe, o projeto foi aprimorado.

O professor do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Sergipe, Anselmo Domingos afirmou que esse centro é uma demanda antiga e constante da sociedade. “Nós vamos contribuir de forma significativa para a melhoria dos rebanhos além da formação e capacitação profissional dos nossos estudantes e da sociedade como um todo. O centro deve estar em funcionamento no final de 2021”, explicou.

O centro vai permitir que pequenos e médios produtores tenham acesso a esse melhoramento genético para aumentar a sua produtividade. “Cada vez mais a universidade busca se aproximar da sociedade levando conhecimento, capacitação e tecnologia, dentre elas a proposta do centro é justamente aproximar de todos os criadores, desde pequeno, médio e grande por meio da ciência técnica assistida em reprodução animal com ferramentas como inseminação artificial, produção in vitro de embriões, entre outras técnicas”, disse o professor.

Por Carla Passos