Batalhão da Restauração realiza busca ativa no centro de Aracaju

14/10/20 - 07:52:41

Nesta terça-feira, 13, o Batalhão da Restauração realizou uma Ação social no antigo Hotel Serigy, localizado no centro da capital sergipana. Na oportunidade foram ofertados, para as pessoas em situação de rua, Um jantar, banho e acolhimento para os dependentes químicos que desejam tratamento contra as drogas.

Ações como esta tem o objetivo de assistir pessoas que se encontram à margem da sociedade. O Batalhão da Restauração trabalha para ajudar pessoas, desta forma vamos ao encontro daquelas pessoas que precisam de uma mão amiga.

Fonte e foto assessoria