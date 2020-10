Candidato a vice-prefeito é flagrado fazendo “xixi” em via pública em Campo do Brito

14/10/20 - 17:01:08

O comportamento do candidato a vice Médici de Maim, tio do atual prefeito Marcell Souza, flagrado fazendo xixi em via pública é a sua mais sincera expressão como enxerga a cidade e o povo respeitoso e ordeiro desta terra.

Médici cometeu um crime, podendo ser enquadrado como um fora da Lei. Infringiu o artigo 233, do Código Penal, podendo sofrer sanções que a legislação assegura.

Será que os passadores de pano reagiriam com tanta defesa caso fosse um zé ninguém, sem sobrenome sonoro?! Será que o candidato a vice gostaria de ver alguém fazendo xixi na porta da sua casa?! Independente da posição social e econômica todo e qualquer cidadão deve obedecer a Lei.

Além de ser um ato ilegal, Médici cometeu um ato desrespeitoso contra a limpeza da cidade, demonstrando ser deselegante e sem educação. Faltou-lhe senso de urbanidade.

Infelizmente estes casos precisam acontecer para que as pessoas conheçam de perto quem está pedindo um voto para cuidar do município pelos próximos quatro anos.

Fonte MOVIMENTO CAMPO DO BRITO LIVRE