CONFIRA A RELAÇÃO DOS EXCEDENTES DO VESTIBULAR 2020 EaD DA UFS

14/10/20 - 12:32:37

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFS divulgou a 1º relação de excedentes convocados para ocupar vagas de desistentes do vestibular 2020 na modalidade EaD. Confira a lista com o nome dos excedentes.

O candidatos classificados deverão encaminhar e-mail para protocoloufs@gmail.com, até o dia 15 de outubro, obedecendo todos os critérios estabelecidos. Quem encaminhar e-mail após essa data será considerado desistente.

Com a retificação do Edital nº 17/2020, também foi divulgada a relação com os números de matrícula dos aprovados, após análises de recursos.

Fonte: Ascom UFS