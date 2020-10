Instituto Luciano Barreto Júnior está com inscrições abertas

14/10/20 - 12:38:37

Já estão abertas as inscrições para a edição 2021 do Projeto “Conectando com a Vida” do Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), responsabilidade social da Construtora Celi. Adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24 anos que estejam estudando a partir do 6º ano do ensino fundamental ou já tenham terminado o ensino médio em escola pública têm até o dia 6 de novembro para se inscrever

A pandemia gerada pela Covid-19 mudou a vida de toda a população, e não foi diferente com o ILBJ, assim, o processo de inscrição e seleção para o Conectando com a Vida 2021 será realizado de forma online. Ressalta-se também que o processo seletivo é para as vagas remanescentes, visto que os jovens de 2020 continuarão em 2021.

A gerente e coordenadora pedagógica do ILBJ, Valéria Freire, explica as novidades do processo seletivo. “O ano de 2020 está sendo atípico pelas mudanças que a pandemia trouxe em nossas relações e por isso modernizamos nosso processo de seleção, realizando-o pelo Sistema de Gestão Acadêmico e completamente online. O novo formato, além de facilitar para o candidato se inscrever, proporcionará uma maior rapidez no tratamento das informações e divulgação do resultado. A adaptação do processo ao momento que vivemos, reforça nossa missão de contribuir para o desenvolvimento humano de adolescentes e jovens sergipanos”, ressaltou, Valéria Freire.

Para se inscrever o adolescente ou jovem deve acessar o site www.ilbj.org.br, clicar no banner das inscrições e seguir todas as orientações. O candidato precisará preencher os campos com seus dados pessoais e responder um questionário socioeconômico. Ao final, será gerado um comprovante de inscrição, o qual deve ser salvo ou impresso pelo jovem.

Como a sede do ILBJ ainda se encontra fechada para o atendimento externo os interessados podem tirar suas dúvidas ligando para 3224-2323 ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp para o mesmo número. Outro meio de comunicação são os perfis no Facebook (@ilbjse) e Instagram (@_ilbj). ​

Fonte: Ascom/Instituto Luciano Barreto Júnior