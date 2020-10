JONY DIZ QUE SE DANIELLE FOR ELEITA QUEM VAI GOVERNAR É SENADOR ALESSANDRO

14/10/20 - 16:39:33

O presidente estadual do Republicanos, Jony Marcos, afirmou, em entrevista, na terça-feira (13), que Danielle Garcia, candidata do Cidadania à Prefeitura de Aracaju, “não tem projeto, nem propostas para apresentar aos aracajuanos”. Quem manda nela é o senador Alessandro Vieira. Se ela for eleita, quem vai mandar na prefeitura será ele também?”, questionou.

Jony desafiou Danielle a apresentar o senador Alessandro Vieira, líder político dela, na propaganda eleitoral. “Ele não aparece na campanha dela. É carro sem combustível que não sobe ladeira”, ironizou. O ex-parlamentar avalia que a estratégia política original de Danielle não deu certo, pois ela tentou construir um discurso se ancorando no ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. “Ele tentou construir um discurso com Moro, mas ele saiu do governo, foi esquecido, e ela ficou sem discurso”, disse.

Por causa disso, ressaltou Jony, a candidata do Cidadania se aliou a políticos tradicionais, situação que ela sempre criticou. “Danielle tenta criminalizar os partidos, mas ela faz as mesmas coisas. Faz alianças e já está distribuindo cargos antes mesmo de assumir”, declarou ele em referência ao presidente do PL, Milton Andrade, a quem Danielle já prometeu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“Milton Andrade não é indicação técnica. É indicação política. Milton é o articulador político de Danielle, foi quem levou o PL, partido de Bosco Costa, de Valdevan Noventa, para apoiá-la; foi quem levou o PSDB, de Eduardo Amorim, e o PSB, de Valadares”, reforçou.

Antigo Partido Comunista – Jony também apontou mais contradições no comportamento de Danielle Garcia. “Ela quer ter discurso de direita, mas seu partido, o Cidadania, é o antigo Partido Comunista do Brasil. O vice dela é Valadares Filho, do PSB, um partido 100% de esquerda, que vota totalmente contra o governo do presidente Bolsonaro”, afirmou.

Para Jony, a candidata do Cidadania é “um personagem”. “Tenta criar a ideia de que vai mudar tudo, mas esquece que a administração de Edvaldo é boa, que ele paga os servidores em dia, realiza obras nos bairros, o que deixa a população satisfeita. Então o que Danielle vai mudar? Ela está perdida e não sabe para onde vai”, disse.

Ele também rebateu declaração de Danielle de que teria conversado sobre cargos com ela. “Eu nunca conversei política com Danielle. Nunca falei em secretaria de porteira fechada. É mentira dela”, afirmou.