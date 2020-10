Justiça julga improcedente mais uma acusação de Edvaldo Nogueira contra Rodrigo Valadares

14/10/20 - 05:44:22

Nesta segunda-feira, 12, a Justiça Eleitoral de Sergipe julgou improcedente mais uma denúncia feita por Edvaldo Nogueira contra Rodrigo Valadares, solicitando que o candidato bolsonarista retirasse de suas redes um vídeo fazendo críticas e cobranças a atual gestão.

Na mensagem em que Edvaldo alegou constar conteúdos inverídicos, com fatos desconectados da realidade, Rodrigo refere-se a operação da Polícia Federal na prefeitura do município e cobra do prefeito esclarecimentos quanto ao suposto desvio de recursos da Saúde em momentos de pandemia.

Segue abaixo o conteúdo exposto no vídeo, narrado por Rodrigo:

“Polícia Federal mais uma vez na Prefeitura de Aracaju e a gente quer saber: Cadê o prefeito? O prefeito Edvaldo Nogueira mais uma vez segue o manual dos marketeiros. Em momentos de grandes crises, sumir, sair do mapa, entrar na toca. E a gente quer saber, cadê o prefeito? A gente quer saber, Edvaldo, se enquanto o povo estava trancado em casa – porque você mandou -, se enquanto as igrejas estavam fechadas, o comércio fechado, o povo perdia renda, perdia seu emprego, perdia seu salário, se você estava roubando o nosso dinheiro. É isso que a gente quer saber. Responda se sua prefeitura desviou recursos do Covid, do combate ao Covid, no Hospital de Campanha. Edvaldo, sai da toca”.

Todavia, a Justiça Eleitoral não entendeu que se fazia presente tais irregularidades apresentadas em seu discurso, pois, segundo o TSE, “para fins de direito de resposta, o fato sabidamente inverídico é aquele que não demanda investigação, sendo perceptível de plano.”

Sendo assim, o caso foi encerrado com mais uma vitória de Rodrigo Valadares contra Edvaldo Nogueira.

Por Luisa Passos