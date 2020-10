Laranjeiras: Vereadores destacam situação de calamidade pública por covid

14/10/20 - 06:01:44

Os vereadores de Laranjeiras realizaram na tarde desta terça-feira, 13, mais uma sessão virtual e demonstraram preocupação com o aumento no número de casos da covid-19, tanto no Estado quanto no município. Assim como, lembraram que a pandemia ainda não passou e que toda a população e a gestão municipal devem continuar seguindo as recomendações das autoridades de saúde.

O destaque da sessão de hoje foi de que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil estadual reconheceu Sergipe como sendo de calamidade pública em decorrência da covid-19. A Portaria com o reconhecimento da situação está publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira. Segundo a SES (Secretaria Estadual de Saúde), Sergipe registra 79,8 mil casos da doença e pelo menos 2.095 pessoas já morreram por conta da covid.

Esteve em debate na sessão, temas como a melhoria da iluminação pública nos bairros Bom Jesus, Pedra Branca, Machado, etc. Outros assuntos abordados foram a precariedade no calçamento dos conjuntos Pedro Diniz e Denise Fontes, além da falta de comida. A fome em Laranjeiras tem aumentado significativamente, principalmente neste período de pandemia, em que integrantes de muitas famílias perderam seus empregos.

TDantas Comunicação/ASCOM CML