Márcio Macedo: “Temos total compreensão de que é necessário revitalizar o Centro da Cidade”

14/10/20 - 16:17:24

Na manhã desta quarta-feira, 14, aconteceu a segunda edição do Cafezinho com a Acese, evento realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. O convidado desta vez foi Márcio Macedo, PT, que apresentou as suas propostas e ideias para o setor produtivo e, principalmente, comercial.

Entre as ideias apresentadas, Márcio assegurou que terá um carinho especial com a região do Centro, onde pretende realizar uma revitalização. “Tenho total compreensão de que é fundamental fazer isso. As cidades que estão evoluindo de forma humanizada seguem esse caminho”, afirmou. A intenção, segundo ele, é “levar vida” para o bairro – o que trará desenvolvimento.

“É necessária uma política para que as pessoas voltem a morar nesta região. Tem uma série de casas que estão fechadas e que podem ser ocupadas. Vamos levar vida para o Centro. E isso fortalece a economia e todas as cadeias produtivas. É um compromisso que nós temos em revitalizar. A Prefeitura tem que entrar com estrutura urbana, transporte coletivo decente, apoio às atividades culturais e também para o comércio”, garantiu.

Segundo Márcio, esse debate passa também pela análise do IPTU. “Esse tema tem que ser debatido, tanto para que o micro e pequeno empresário volte a investir no Centro como também atrair as pessoas a voltarem a morar no bairro”, prometeu. Para a construção dessa e das outras propostas, o candidato do PT disse que terá ao seu lado técnicos preparados.

“Não sou empresário, mas o partido que a gente milita foi o que mais fez pelos micro e pequenos empresários. Então temos histórico para ter credibilidade sobre o que vamos fazer. Além disso, teremos uma equipe técnica capacitada com pessoas do setor empresarial sergipano que estão ajudando a construir nosso programa de governo”, afiançou.

O petista também fez um convite para que a Acese ajude nesta construção, dando ideias e sugestões. “Queremos parcerias para que a gente possa ampliar e trazer o desenvolvimento econômico – tanto com os empresários como com os trabalhadores também. Vamos todos contribuir e agregar para um programa democrático que será colocado na prática”, analisou Márcio Macedo.

Após o evento, Marco Pinheiro, presidente da Acese destacou mais uma vez a importância de realizar a sabatina com os candidatos. “É a nossa contribuição para que os empresários ouçam as propostas e escolham a melhor opção. Queremos saber as soluções para os problemas que não se resolvem na nossa cidade. Fiquei muito satisfeito em ouvir mais um candidato e ver o que ele tem a contribuir com o nosso setor”, avaliou.

“Os micros e pequenos empresários carecem de políticas públicas de incentivo, principalmente neste cenário de pós-pandemia. Ouvir o que pensam os candidatos e o que eles podem contribuir se torna ainda mais essencial. A Acese então cumpre o seu papel como entidade que traz questões importantes ao nosso segmento e debate com todos”, completou Pinheiro.

Cafezinho

O Cafezinho com a Acese é realizado todas às quartas-feiras, a partir das 7h30, na sede da entidade. O próximo convidado é o candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT). Diante das questões de segurança impostas pela pandemia de coronavírus, o evento recebe um público limitado. Contudo, aqueles que desejarem acompanhar a sabatina, ela tem transmissão virtual ao vivo no canal do YouTube e no Instagram da Associação.

Foto assessoria

Por Daniel Almeida Soares