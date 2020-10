Maria representa melhor Sergipe que boa parte da bancada federal

14/10/20 - 05:39:20

E pensar que, há alguns anos, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) chegou a ser atacada por um de seus adversários quando comparada com uma “cadeira vazia” no Congresso Nacional. Muitos “críticos de plantão”, muitas vezes “alimentados” pelos recursos públicos (prática que hoje está escancarada em todo o País), incorporaram este discurso, na tentativa de não apenas atacá-la, mas de impor uma nova derrota ao então ex-governador João Alves Filho (DEM).

Houve um período recente da política local, que todos os líderes se uniram contra o “Negão” e, ainda assim, mesmo sem mandato e cargos, sem muitos recursos financeiros, com apenas quatro partidos lhe apoiando e um legado de obras estruturantes que transformaram as vidas de milhares de sergipanos, ainda assim foi derrotado nas urnas por uma diferença pequena, sendo duramente “massacrado” por três “máquinas”: a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado e a presidência da República…

Derrotar João Alves sempre foi uma “meta traçada” por seus principais adversários. Mesmo quando ele não era candidato, precisava ser “atingido”, e quem virou “alvo” foi a senadora Maria do Carmo. “Ausente”, “velha”, “cadeira vazia”, “ultrapassada”, “aposentada” foram algumas das expressões ditas, repetidas vezes, contra não apenas a parlamentar, mas a esposa de João Alves! Mas como uma política consegue três mandatos no Senado sem se indispor, sem agressividade?

É bem verdade que o temperamento da senadora é forte! Isso é real! É uma característica sua, não da parlamentar, mas do ser humano. Quando gosta, Maria abraça, conduz e carrega! Quando não é afeita, ou se distancia ou mantém a discrição. Há sim quem não goste da democrata, mas ninguém permanece tantos anos com um mandato eletivo, sem ser condenada ou processada, sem comprar votos, se não tiver serviços prestados! Gostem ou não, esta é uma verdade…

Outro “apelido carinhoso” que Maria ganhou ao longo dos anos foi “assistencialista”! Sim, a senadora era criticada porque, mesmo sem grandes discursos ou entrevistas sonoras, sempre teve “acesso livre” na casa do pobre! Maria é um exemplo vivo que não precisa “agredir” para vencer e nem para ser reconhecida! E toda eleição é sempre a mesma coisa: é duramente atacada, contestada e criticada, mas carrega consigo, algo difícil de conquistar: a confiança do povo sergipano…

Isso João Alves também sempre teve, principalmente quando não estava no Poder. As pessoas se identificavam, se sentiam representadas. O tempo passou, são três mandatos de senadora da República e, quando muitos apostam em sua “aposentadoria” da vida pública, e mesmo sob o “peso da idade”, Maria do Carmo é hoje, segundo o Ranking dos Políticos (ferramenta que analisa o desempenho dos congressistas), a parlamentar mais bem avaliada entre os deputados e senadores sergipanos!

Não é de agora que este colunista vem anunciando que a atual bancada federal de Sergipe é uma das piores dos últimos tempos, em vários aspectos, dentre eles a representatividade. Maria não é “bolsonarista” e nem é “lulista”! Tem opinião própria e independência! Não é corrupta, não tem privilégios e nem faz barulho! Em “silêncio” preenche sua cadeira e trabalha por Sergipe. São milhões e milhões em recursos liberados, após todos esses anos. Representa melhor Sergipe que boa parte da bancada federal. Uma prova que “voto não tem preço, mas tem consequências”…

Veja essa!

Andando pelas ruas de Aracaju nem parece que falta cerca de um mês para a eleição municipal. O máximo que se vê são adesivos em veículos, além das carreatas, evidentemente. Em alguns bairros, menos populares, as pessoas nem se dão ao trabalho que verificar quem está passando na sua porta…

E essa!

Há um desânimo geral de boa parte da população que continua desmotivada a não ir para as urnas no dia 15 de novembro. E não se trata de pandemia, não! As pessoas não estão mais com tanto receio da Covid. O desinteresse é com a política em geral e com os políticos. As pessoas cansaram de ser enganadas…

Praias cheias

O desinteresse pelas campanhas é tamanho que, no último feriadão, o que se viu foram as praias superlotadas, com muita aglomeração, com famílias repletas se confraternizando e aproveitando o final de semana, sem qualquer ruído ou conotação eleitoral.

Desabafo!

Um cidadão comum, em conversa breve com este colunista, sinalizou esse “desinteresse” de boa parte da população com a campanha. Diante da “frieza” esta eleição nas ruas, o sujeito emendou: “a gente só vê este ano essas carreatas que eles (políticos) estão fazendo e os ataques nos programas eleitorais. Nada mais”, disse ele, desempregado e demonstrando descontentamento com a realidade…

Candidatos enganados

Outra “verdade absoluta” destas eleições municipais é que muitos candidatos a vereador, da capital e do interior, foram enganados pelos dirigentes da maioria de seus partidos, que prometeram recursos do fundo eleitoral que não veio ou é insuficiente e praticamente não dá para nada!

Desistências

Muitos candidatos a vereador, inclusive de Aracaju, sem material gráfico de campanha, faltando um mês para a eleição, estão praticamente sem sair de casa, sem pedir votos, sem “aglomerar”; antes jogavam a culpa na pandemia para economizar. Agora, muitos já estão abandonando suas candidaturas para apoiar nomes em melhores condições na disputa…

Alô Laranjeiras I

A disputa dentro município segue bastante acirrada. Apoiadores do candidato a prefeito Alexandre Sobral estão animados com as adesões que o projeto vem recebendo na cidade e já fazem projeções sobre essa evolução dentro dos próximos 30 dias. Entendem que o nome dele “é leve” e reúne boas condições de crescer nas pesquisas.

Alô Laranjeiras II

Mesmo sem muitos recursos financeiros, quem também segue competitivo é o candidato Zé Bodega. Ele tem feito várias caminhadas pela cidade, sem acompanhado por um bom grupo de pessoas que acreditam no seu nome e que desejam uma grande mudança administrativa no comando da cidade, algo para entrar para a história.

Ricardo Hagenbeck

Sem querer “guerra com ninguém”, o médico Dr. Ricardo Hagenbeck (PSDB) é candidato a vereador de Laranjeiras e está fazendo o trabalho de “formiguinha”, conversando com a comunidade, de olho em uma cadeira na Câmara Municipal. Ricardo é conhecido por ter opiniões firmes, por ter personalidade e independência para exercer um mandato com dignidade. Pode surpreender nesta eleição.

Isso só a gente mostra!

O policial militar Cabo Will Guerreiro (não é candidato) externou uma ação por meio do Grupamento Tático de Motos que, rapidamente, conseguiu evitar uma tentativa de suicídio na ponte Construtor João Alves, que liga Aracaju a Barra dos Coqueiros. Acionada, a guarnição foi até o local e, com muita técnica e controle emocional, conseguiu segurar o homem que já estava sob a proteção lateral da ponte. Mais uma vida que foi salva, mas que infelizmente não ganhou repercussão. Agora se fosse um policial atirando em um bandido em confronto, “talvez fosse desnecessário”! País da hipocrisia…

Como assim, Rodrigo?

Em sua campanha, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares (PTB) tem sido um crítico ferrenho de Edvaldo Nogueira e Danielle Garcia, mas um de seus projetos chamou a atenção deste colunista: se ganhar, ele promete tirar da DESO a responsabilidade pelo fornecimento de água da capital, e entregando a responsabilidade para a PMA. Agora, se a água que chega em Aracaju vem pela adutora da DESO, o que será feito, afinal? Será que o candidato já tem em mente um plano de venda da Companhia? E o “galeguinho” Belivaldo vai vender? E como pretende tirar a DESO? Intervenção???

Ibrain cresce em Lagarto

A candidatura a prefeito de Lagarto de Ibrain de Valmir (PSC) é a que mais cresce no município, conquistando diversas adesões de lideranças populares, que diante da indefinição de uma das três principais vias do município, entendem que a verdadeira oposição está com o grupo liderado pelo ex-prefeito Valmir Monteiro.

Carreatas cada vez maiores

No último dia 4, Ibrain de Valmir surpreendeu a todos dentro de Lagarto com uma das maiores carreatas que a cidade já viu, com a adesão de pessoas da sede e dos povoados. Na sexta-feira (9), a organização da campanha de Ibrain programou uma mini-carreata, mas a adesão das pessoas e as manifestações de apoio foram tamanhas, que se transformou em mais uma grande carreata pelas ruas da cidade. A liderança de Valmir Monteiro começa a fazer a diferença em Lagarto…

Alô Socorro!

Quem entrou na disputa para vencer a eleição de vereador em Nossa Senhora do Socorro é o jovem Gledson Oliveira (PSC), que vinha respondendo pelo Diretório Municipal do PSC no município. Apesar da pouca idade, Gledson carrega consigo a experiência de ter passado por diversas secretarias de prefeituras como Lagarto, Ribeirópolis e Japaratuba, além da grande contribuição que deu na Prefeitura da própria Socorro. Tem “bagagem” é um nome com boas chances de conquistar uma cadeira naquele parlamento.

Vieira denuncia I

Candidato a vereador de Aracaju, o Sargento Vieira (Cidadania) denunciou no Ministério Público Estadual, encaminhando ofício ao promotor de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, denunciando a falta de óleo de girassol nos postos de Saúde da Prefeitura Municipal. “Esse insumo serve para lubrificar a pele de pessoas que se encontram acamadas por um bom tempo”.

Vieira denuncia II

“Já tem mais de oito meses que esse produto não chega aos postos de saúde. Realizamos a visitação de diversas unidades e o problema é geral. Fazemos um apelo para que a Prefeitura de Aracaju tente contornar esta situação o mais rápido possível porque as pessoas precisam”, defende o Sargento Vieira.

Zezinho Sobral I

Entusiasta do desenvolvimento do turismo sergipano, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) defendeu e votou favorável nos Projetos de Lei que instituem a Rota Turística “Rota do Litoral Sul de Sergipe – Praias do Litoral Sul”, Rota Turística “Rota da Farinha” e a Rota Turística “Rota do Baixo São Francisco”.

Zezinho Sobral II

“São ações importantes que promoverão a geração de emprego e renda, e que produzirão o desenvolvimento do setor. A criação das rotas é fruto de um estudo feito com os técnicos do trade turístico, com a Secretaria do Turismo e a população. São rotas que trazem vertentes diferenciadas para expandir as riquezas de Sergipe no Brasil e no mundo, além de consolidar a política de turismo do estado. Sergipe tem belezas incríveis e a criação das rotas, sem dúvida, vai expandir o nome do nosso estado”, comentou Zezinho Sobral.

Diná Almeida I

Os parlamentares aprovaram, por unanimidade, na manhã dessa terça-feira (13) o projeto de autoria da deputada estadual Diná Almeida (PODE) que dispõe sobre a instituição da Campanha Estadual de Prevenção e Combate ao Câncer Colorretal, a ser realizada anualmente em todo território sergipano no mês de Março.

Diná Almeida II

Segundo a parlamentar o objetivo da Campanha é conscientizar a população do Estado sobre a importância da realização do exame preventivo, além de divulgar informações sobre os sintomas, causas e as formas de tratamento do câncer colorretal, com o intuito de reduzir suas incidências.

Diná Almeida III

“Também queremos estimular ações educativas por parte dos diversos segmentos sociais e instituições públicas, que envolvam a prevenção do Câncer Colorretal”, justifica a deputada, lembrando que as campanhas de esclarecimento e prevenção podem ser amplamente divulgadas nos meios de comunicação e redes sociais já existentes na rede de saúde pública.

Alese

Os deputados estaduais voltam a se reunir, em ambiente misto, na manhã desta quarta-feira (14) em mais uma sessão remota, por conta do novo coronavírus (COVID-19). Na tarde dessa terça-feira (13), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), em entendimento entre os líderes da situação e da oposição, definiu a pauta de votação para a sessão deliberativa.

Kitty Lima

De autoria da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) será apreciada e votada uma indicação em que ela solicita ao superintendente regional do DNIT para viabilizar estudo e implementação de ações de sinalização, transposição e proteção da fauna na BR-235, nas imediações do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, onde tem ocorrido com frequência diversos atropelamentos de animais.

Tobias Barreto

De autoria da deputada Diná Almeida (PODE) será apreciada a indicação em que ela solicita ao governador a realização de obras de pavimentação asfáltica e infraestrutura completa na rodovia SE-490, no trecho de acesso a partir da rodovia SE-170, para o povoado Campo Pequeno, estendendo-se ao Povoado Agrícola até o Povoado Jabiberi, no município de Tobias Barreto.

Doutor Samuel I

Já do deputado Doutor Samuel (Cidadania) serão apreciadas duas indicações: na primeira ele solicita ao governador que envie para a Alese, em caráter de urgência, projeto de lei que disponha sobre a alteração do parágrafo 1º do artigo 4º da lei 5.853, de 20 de março de 2006, para que seja “dispensado, na hipótese de ausência de repasse financeiro direto entre os partícipes, a apresentação das certidões de regularidade fiscal”;

Doutor Samuel II

Na segunda indicação Doutor Samuel apela ao governo do Estado para promover a criação de vagas para convocar os aprovados em todas as fases do concurso público de Guarda de Segurança do Sistema Prisional (Edital nº 06/2018).

Iran Barbosa

Do deputado estadual Iran Barbosa (PT) também serão duas indicações na pauta: na primeira delas ele solicita ao governador e ao secretário da SEDUC-SE para viabilizar benfeitorias no Colégio Estadual Doutor Leandro Maciel, localizado na avenida Arnaldo Garcez, nº 383, Bairro Centro, município de Pacatuba; na segunda indicação Iran também apela pela reforma da Escola Estadual Rural Engº José Carvalho, localizada na rodovia Governador Antônio Carlos Valadares, S/N, Bairro Centro, no município de Tobias Barreto.

