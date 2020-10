Moda Mix começa nesta quinta-feira na cidade de Itabaianinha

14/10/20 - 11:10:04

Evento será realizado de forma virtual e apresentará a Coleção Verão 2021

Começa nesta quinta-feira, 15, em Itabaianinha, o Moda Mix, o maior evento do mercado da moda sergipano. Em sua quinta edição, por conta da pandemia do Covid-19, ele será realizado em um novo formato, com as atividades sendo transmitidas online.

Até domingo, o público terá a oportunidade de acompanhar as coleções produzidas por cerca de 30 empresas que atuam no Polo Têxtil do município. A programação contará ainda com capacitações, debates e exposição da Coleção Verão 2021, com artigos de moda masculina, feminina e infantil. As transmissões serão todas realizadas pelo canal do Polo Moda de Itabaianinha no Youtube.

A abertura oficial do evento acontece ás 19h, com a palestra ‘Tendências de consumo e as oportunidades no mercado da moda’, ministrada pela coordenadora da cadeia de valor da Moda do Sebrae Nacional, Anny Santos. Em seguida o público poderá acompanhar uma apresentação virtual dos estandes que integram o Polo de Confecções de Itabaianinha.

Na sexta-feira, ás 19h, os confeccionistas poderão participar da palestra ‘Moda é fazer a roupa que vende’, com Eduardo Cristian, diretor da Black West, uma das maiores confecções de moda masculina do país. Em seguida serão realizados os desfiles das coleções.

No sábado, também ás 19h, acontece uma roda de conversa com empresários do setor de confecções da região, mediada pela consultora do Sebrae Sergipe, Muna Yssa, e uma nova rodada de desfiles. Já no domingo, último dia do evento, a programação prevê a realização de uma mesa redonda com especialistas de moda, ás 19h, e a apresentação virtual dos estandes.

O Moda Mix é realizado pela Associação de Confecções de Itabaianinha (ASK) em parceria Prefeitura do município.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria