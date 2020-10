NAT DIVULGA 192 VAGAS EM VÁRIAS ÁREAS DISPONIBILIZADAS NESTA SEMANA

14/10/20 - 13:41:52

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) divulga as vagas de emprego que foram direcionadas à instituição nesta semana. São 192 oportunidades de trabalho em diversas áreas.

As oportunidades são para técnico em saúde bucal (01), vendedor pracista (02), auxiliar de cozinha (25), garçom (25). As 50 vagas relacionadas aos serviços de restaurante são para São Paulo, os interessados pelas vagas precisam ter disponibilidade para morar em outro estado.

As vagas a seguir na área da construção civil também são para interessados com disponibilidade para morar fora de Sergipe. Carreteiro (03), carpinteiro (03), montador de linha de transmissão (90), motorista operacional de guincho (08), operador de escavadeira (04), operador de retroescavadeira (05), operador de motoniveladora (02), operador de trator (03), operador de trator de lâmina (03), operador de carreta prancha (03), operador de trator agrícola (03), operador de guindauto (08). As 132 vagas são para o estado de Santa Catarina.

Já para as pessoas portadoras de necessidades especiais, há oportunidades de trabalho para atendente balconista (06) e auxiliar de limpeza (01). Lembrando que os interessados precisam primeiro entrar em contato com NAT por meio do número 3222-6949.

Fonte: Ascom/NAT

