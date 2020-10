PC ELUCIDA LATROCÍNIO E APREENDE ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

14/10/20 - 07:09:29

A equipe da Delegacia Regional de Estância elucidou o latrocínio tentado ocorrido no dia 19 de setembro, praticado contra a vítima Arsênio Farias Silva Junior. A apreensão do adolescente suspeito de ter praticado o ato infracional foi no Conjunto Valadares, Estância.

Segundo investigações, a vítima foi abordada pelo adolescente infrator no Bairro Santa Cruz, que desferiu vários golpes contra a vítima e realizou a subtração de seu veículo, que foi encontrado horas depois abandonado.

A vítima, que sofreu várias lesões corporais, foi socorrida por populares, recebeu atendimento médico e não morreu. Segundo o delegado Allan Faustino, o adolescente infrator será encaminhado para Unidade Socioeducativa De Internação Provisória (USIP), na capital sergipana, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Informações e foto SSP