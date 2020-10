“Precisamos pensar na política como um instrumento capaz de melhorar a vida das pessoas”

14/10/20 - 22:37:23

Policial civil, liderança comunitária por dez anos na Associação de Moradores do Conjunto dos Motoristas e presidente licenciado do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE). Com essas experiências adquiridas ao longo de sua trajetória profissional, Adriano Bandeira, candidato a vereador de Aracaju, conta com um currículo que agrega na busca por uma capital mais segura, com enfrentamento à criminalidade e proteção às famílias.

Nesse contexto, há diversos Projetos de Lei que um vereador pode propor para favorecer o trabalho do Executivo Municipal no combate à violência e desenvolvimento de estratégias preventivas na área da Segurança Pública. “Precisamos focar na prevenção ao crime e construir um sistema de ações integradas entre os órgãos e a comunidade que vão tornar a nossa cidade mais segura. Aracaju precisa de políticas públicas eficientes no campo da Segurança Pública e isso impacta positivamente no trabalho de policiais civis, policiais militares, policiais penais e guardas municipais. O cidadão de bem não pode continuar perdendo espaço para a marginalidade”, pontuou Bandeira, bacharel em Direito e em Ciências Contábeis.

A luta prioritária de Adriano Bandeira na Câmara Municipal de Aracaju será pela aprovação do Plano Municipal de Segurança Pública e pela criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. “Não dá mais para as Polícias traçarem um planejamento de prevenção à violência sem dialogar semanalmente com a Guarda Municipal. Precisamos unir forças para reduzir a criminalidade em nossa capital. Se houver uma Comissão Permanente de Segurança Pública na Câmara, orçamento próprio para a Guarda Municipal, valorização profissional dos guardas municipais e reforço na atuação da Patrulha Maria da Penha no âmbito da Guarda a gente começa a mudar o cenário. Acredito também que precisamos lutar por Projetos de Lei onde possamos encaminhar as mulheres vítimas de violência doméstica para o mercado de trabalho, reforçar a segurança nas praças da capital, nas escolas, entre outras ações integradas”, comentou o candidato.

Ao ser questionado sobre como surgiu o interesse em ser vereador de Aracaju, Bandeira é direto. “Sou candidato para representar os anseios do povo de Aracaju. Em todo o país temos observado profissionais da área de Segurança Pública colocando o nome à disposição para o pleito eleitoral deste ano e Aracaju não é um espaço isolado. Acredito que podemos disponibilizar nossa força de trabalho em novos desafios sempre. Não sou o tipo de cidadão que espera a mudança acontecer de maneira aleatória, prefiro fazer minha parte nesse contexto lutando. A zona de conforto não me agrada e esse é meu perfil de trabalho onde quer que eu esteja. Além disso, sou alguém que conhece as mazelas sociais de perto, sobretudo no campo da Segurança Pública. Não li sobre a atuação policial, eu vivencio. Não ouvi falar como é ser policial, eu faço parte desse contexto profissional e tenho muito orgulho disso”, mencionou.

*Bandeira do bem*

Para Adriano Bandeira, a sociedade precisa observar a política como um instrumento capaz de melhorar a vida das pessoas. “Temos em Aracaju poucos líderes decididos a fazer a política do bem, mas não porque é difícil encontrar pessoas bem intencionadas e com boas ideias. Ocorre que muitos desses cidadãos não perceberam que o lugar deles também é na política. Aracaju conta com um povo guerreiro, honesto e humano. Não podemos permitir que as pessoas de bem cedam espaço para a marginalidade. O Município tem que ser mais atuante no enfrentamento aos criminosos. Aracaju precisa continuar sendo o nosso porto seguro”, finalizou.