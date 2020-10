Saiba quem é o candidato que busca votos bolsonaristas em Aracaju

Os eleitores bolsonaristas de Aracaju, pelo menos os de raiz, não tem muito o que decidir nas eleições municipais majoritárias. Isso porque apenas um candidato assumiu a condição clara de candidato de direita e bolsonarista no município.

Em qualquer lugar que vá, Rodrigo Valadares deixa claro que defende o Governo Bolsonaro e acredita na mudança que o Brasil vem vivendo e que Aracaju ainda poderá viver.

“O PTB é o único partido que, declaradamente, apoia o nosso presidente Bolsonaro e essa é uma das posições prioritárias que nós queremos defender. Nós precisamos de, em Aracaju, um governo conservador, de direita e alinhado com o governo Bolsonaro, que possa fazer em Aracaju a transformação que o Brasil vem vivendo. A gente vê que o Brasil entrou, verdadeiramente, em uma nova era e a gente quer que Aracaju também entre”, destacou o candidato.

Apesar do discurso claro e objetivo ao defender o governo de direita, Rodrigo já teve um histórico de esquerda ao qual se arrepende, mas não tem vergonha de falar, pois, segundo ele, serviu de aprendizado.

“Já tive um passado com pessoas da esquerda, acreditei no discurso do PT, acreditei no discurso de esquerda e fui enganado, como milhares de brasileiros, sergipanos e aracajuanos. Hoje, vemos que o Brasil vive um novo momento e eu estou preocupado em levar a verdade que eu descobri, que é muito diferente do que eu acreditava no passado e a gente precisa conscientizar as pessoas. Que a gente se livre de resquícios desse passado que atrasou nossa cidade, que deixou nossa cidade na decadência”, frisou.

