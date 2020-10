Secretários de Estado comparecerão na Alese para prestação de contas

14/10/20 - 15:34:48

Na Sessão Extraordinária de hoje, 14, os deputados estaduais fizeram alguns pronunciamentos após a votação de Indicações Parlamentares. Na oportunidade, o deputado e presidente da Alese, Luciano Bispo (MDB) anunciou que nos dias 21 e 29 deste mês, a Casa irá receber a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitoza, e o secretário de Estado da Fazenda, Marco Queiroz, respectivamente. Ambos os gestores prestarão contas das ações das pastas.

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) foi o primeiro a fazer uso da palavra, na ocasião ele voltou a cobrar a presença do secretário de Estado da Fazenda de Sergipe, Marcos Queiroz, na Assembleia Legislativa, para falar dos recursos do Estado que foram utilizados para o enfrentamento da Covid-19.

Segundo colocou o deputado Georgeo, desta feita o gestor público não deve apenas prestar contas de metas fiscais referente ao exercício de 2020. ” Ele deve vir, especificamente, para prestar contas dos recursos do Estado que estão sendo utilizados no enfrentamento à Covid-19. Também, sobre a compra dos aparelhos respiradores por meio do Consórcio Nordeste”, declarou Georgeo.

Seguindo os pronunciamentos, o deputado Iran Barbosa (PT) saudou os professores pelo dia de amanhã, 15 de outubro, o Dia do Professor. ” Uma categoria importante para todos os cidadãos. Todas as profissões dependem desta grande profissão que é o professor”, parabenizou Iran.

O petista anunciou também que nesta sexta-feira, dia 16, a Diocese da cidade de Propriá estará completando 60 anos de existência. Segundo ele, a Diocese tem prestado um vasto trabalho social no município. “Dom José Brandão de Castro foi escolhido pelo Papa João XXIII para ser o primeiro bispo da Diocese de Propriá, atuando ao lado de trabalhadores e lutando em prol dos menos favorecidos. O bispo teve uma atuação marcante no Baixo São Francisco, no entanto, fez história em todo o nosso estado por conta do seu compromisso social”, disse.

A deputada estadual Goretti Reis (PSD), também fez um breve pronunciamento. Ela agradeceu aos colegas parlamentares pela votação unânime do Projeto de Lei de sua autoria que versa a criação de Rede Pública de Enfrentamento à Violência de Gênero, Grupos Reflexivos que trabalhem os autores de violência contra a mulher.

O deputado Zezinho Sobral (PODE) também saudou os professores pelo seu dia, comemorado amanhã, 15 de outubro. “Alguns professores convivem mais com as crianças e adolescentes que seus pais, pelo tempo que juntos passam em sala de aula. Parabenizo a todos os educadores do Estado”, declarou.

Prestação de Contas

O deputado e presidente da Alese, Luciano Bispo, anunciou que nos dias 21 e 29 deste mês, a Casa irá receber a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitoza e o secretário de Estado da Fazenda, Marco Queiroz, respectivamente. Ambos os gestores prestarão contas das ações das pastas.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões