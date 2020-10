SETRANSP ENTREGA A CANDIDATOS DOCUMENTO COM PROPOSTA DE MELHORIAS

14/10/20 - 16:51:42

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Aracaju (Setransp) está entregando, nesta semana, a todos os candidatos à Prefeitura de Aracaju, documento preparado pelas principais entidades do setor do transporte no país, com proposta práticas de melhorias para mobilidade urbana, bem como um retrato da realidade de Aracaju, com ideias específicas para o transporte público coletivo, baseado na compilação de informações de matérias do Prêmio Setransp de Jornalismo.

Os panoramas têm o intuito de esclarecer aos candidatos sobre o quadro atual da mobilidade e agregarem aos seus planos de governo propostas que despontem a importância do transporte coletivo como serviço essencial para a população da capital.

Atualmente, o setor tem enfrentado desafios para desenvolver uma melhor estrutura para mobilidade urbana. De acordo com o guia de transporte público preparado pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), “Como ter um transporte público eficiente, barato e com qualidade na sua cidade”, existem medidas rápidas, porém intensas, que podem contribuir significativamente para com a melhoria da mobilidade urbana de todos, e podem ser implantadas já no próximo mandato eletivo (2021-2024). O mesmo é frisado no “Retrato da mobilidade urbana de Aracaju e Propostas de melhorias para o transporte público coletivo”, preparado pelo Setransp em parceria com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse).

As soluções para os problemas passam pela transparência das informações sobre o serviço, pela necessidade de novas fontes de financiamento extra tarifárias, pelo desenvolvimento de infraestrutura adequada de priorização do transporte público coletivo promovendo uma maior agilidade ao mesmo e pela fiscalização intensificada dos transportes clandestinos. Além de tudo isso, a aplicação de um padrão de qualidade para o transporte público coletivo com aportes indispensáveis, servem para atender a população de maneira mais eficiente.

Até esta sexta-feira, 16, todos os candidatos receberão o material.