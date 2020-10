“Sigo firme e forte pelos aracajuanos”, afirma Danielle Garcia

14/10/20 - 12:56:06

Cirurgia, Pereira Lobo, e Suíssa. Esses foram os locais percorridos pela mini carreata da candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia 23 (Cidadania), e do candidato a vice-prefeito Valadares Filho (PSB). Eles reafirmaram o compromisso de fazer uma gestão ética, transparente e que atue sempre voltada para atender as reais necessidades do cidadão.

“Trazer para a administração municipal conceitos que qualifiquem o gasto público, promovendo auditoria nos contratos para identificar despesas desnecessárias e/ou excessivas, além de promover uma reforma administrativa que reduza o número de secretarias e reorganize o quadro de cargos comissionados, mantendo o que realmente for essencial para o funcionamento dos serviços”, destacou a candidata a prefeita.

A noite também foi de muita emoção para Danielle Garcia quando a carreata passou por uma das ruas do Suíssa. “Foi aqui onde “nasci” e vivi boa parte da minha vida. Todos aqui conhecem minha história, são meus amigos e vê-los na porta de suas casas para me recepcionar não tem como não me emocionar. Não tenho palavras. Sigo firme e forte pelos aracajuanos. Vamos juntos, com coragem”, salientou.

“A festa para receber nossa prefeita já virou rotina nos bairros de Aracaju. Pessoas que desejam a verdadeira mudança para a nossa cidade e que no dia 15 de novembro irão eleger a primeira mulher prefeita da nossa capital, Danielle Garcia 23”, ressaltou Valadares Filho.

Ascom/Danielle Garcia