Sindicato cobra na Câmara revisão inflacionária dos servidores de Poço Verde

A Câmara Municipal de Poço Verde, em sessão ordinária, ouviu o pronunciamento do secretário Executivo da CUT/SE e Diretor de Assuntos Jurídicos do Sindiserve Poço Verde e tesoureiro da FETAM, João Fonseca, sobre a Lei 173/2020, na tarde da terça-feira, dia 13 de outubro. O pronunciamento do dirigente sindical na Casa Legislativa do município atendeu ao requerimento do vereador Léo de Fonsinho (PT).

Segundo o dirigente sindical João Fonseca, o prefeito Iggor Oliveira (PSD), de Poço Verde, não tem nenhum motivo para negar a revisão salarial dos servidores com base no INPC, referente aos 12 meses de 2020.

“Fomos à Câmara de Vereadores para mostrar que a lei federal 173/2020 proíbe reajuste acima da inflação. A revisão da inflação é garantida pela Constituição. Também mostramos a receita do município que neste ano ultrapassou bastante a receita do ano passado, ou seja, não há como argumentar que a despesa vai ultrapassar a receita”, revelou João.

Os servidores públicos do município aguardam que o prefeito Iggor envie o projeto de lei concedendo a revisão da inflação para os servidores do município de forma retroativa, desde janeiro de 2020.

“Estamos no mês de outubro, e este não foi um ano fácil para ninguém. No dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público, aquele gari que trabalhou na pandemia, os trabalhadores da saúde que continuaram atuando nos postos de saúde, atendendo bravamente a população, todos mostraram a importância do serviço público. Agora falta o prefeito reconhecer estes trabalhadores e cumprir a Constituição Federal concedendo pelo menos a revisão inflacionária”, reforçou João Fonseca.

O presidente do Sindiserve Poço, Jackson Ribeiro, acrescentou que foram três anos de sofrimento com reajuste fora da data base.