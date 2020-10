Site divulga áudio com suposta denúncia de compra de votos e aliciamento em Socorro

14/10/20 - 13:25:31

Um áudio que teria sido gravado dentro do gabinete do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo Silva, acabou ganhando espaço nas redes sociais, após parte do texto ter sido reproduzido no site R1 SE.

Segundo o site, padre Inaldo, candidato à reeleição pelo Progressistas, foi flagrado no gabinete da Prefeitura entregando dinheiro a um líder comunitário para abastecer o carro e comprar uma cadeira de roda de uma deficiente.

Na gravação do suposto vídeo, o prefeito diz claramente que distribui cesta básica para os sem-terras e chama o povo de Socorro de “ingrato”. Inaldo Luís ainda promete ver a possibilidade de financiar uma festa em homenagem ao Dia da Crianças.

As informações são de que o vídeo foi entregue na Polícia Federal, ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Veja a reprodução do texto.

Aí eu disse: vou falar com uma pessoa. Não digo quem é, né? Disse que vou falar com uma pessoa. Se puder aí. (Interlocutor).

Inaldo responde: “agora você faz assim…Vou lhe dar isso aqui. Aí você compra a cadeira, já que vai pagar o cartão agora. É a gente paga daqui a 15 dias a cadeira”. O negócio dali e a gasolina, explica o prefeito de Socorro, enquanto entrega uma quantia em dinheiro ao interlocutor.

Eu queria fazer um evento agora…no mês de outubro. Que ele tem um negócio de pula-pula, certo? Aí eu queria fazer lá no Palmares. Uma festinha para as crianças.É bola, brinquedozinhos, só pra criança. Aí o senhor pode me dar uma ajuda? (Interlocutor)

Eu vou ver (padre Inaldo)

Pronto. Aí eu vou dar só cachorro-quente. Os pula-pula eu vou botar, eu tenho. Algodão doce também.(Interlocutor).

É aos sem-terra estamos dando tudo, cesta básica a esse povo. O povo é ingrato. É ingrato. (padre Inaldo)

Na manhã desta quarta-feira (14) após tomar conhecimento do fato, o candidato a prefeito de Socorro, Fábio Henrique, se mostrou indignado, afirmando que a denúncia é “gravíssima” e que “o prefeito abusa do poder econômico e político para tentar vencer a eleição de qualquer jeito”.

Veja a nota de Fábio Henrique:

“Estou indignado com o vídeo do flagrante do prefeito de Socorro, Padre Inaldo, comprando votos para sua reeleição, no próprio gabinete dele na Prefeitura. A denúncia é gravíssima! O prefeito abusa do poder econômico e político para tentar vencer a eleição de qualquer jeito, num total desrespeito às regras do jogo eleitoral, ao TRE e, sobretudo, ao sagrado direito do eleitorado de Socorro, de escolher livremente seus governantes”.