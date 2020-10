TENENTE HELIOMARTO REZENDE ASSUME NA CÂMARA DE ARACAJU NO LUGAR DE VIEIRA

14/10/20 - 18:03:56

Toma posse na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quinta-feira (15), o médico-veterinário Heliomarto Rezende Silva (PDT).

Heliomarto Rezende que também é tenente da Polícia Militar assume no lugar do sargento reformado Jorge Vieira da Cruz, afastado por força de uma liminar, por ter descumprido a legislação da fidelidade partidária. Ele assume na vaga aberta com a morte do vereador Jason Neto (PDT).

Para a posse de Helimarto que acontece às 10 horas, o comandante geral designou o coronel Machado, como representante oficial para a solenidade.

Heliomarto é tenente e está na Polícia Militar há 26 anos e há 16 anos atua como veterinário.

O mais novo vereador é casado e pai de três filhos e filho do ex-comandante da PM, coronel Hélio Silva, falecido há pouco mais de um ano.