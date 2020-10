Abertas inscrições para evento sobre língua falada em Sergipe - FaxAju

Abertas inscrições para evento sobre língua falada em Sergipe

Já estão abertas as inscrições para a conferência on-line sobre o tema: “A Língua Portuguesa falada em Sergipe”. O evento será realizado a partir das 9h30 do próximo dia 19 de outubro pela Assembleia Legislativa como parte da programação comemorativa ao Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe.

A palestrante será a pesquisadora Marilza Oliveira, da Universidade de São Paulo (USP) e a mediação será feita pelo professor Luiz Eduardo Oliveira, da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A conferência será transmitida pela TV Alese (canal 5.2) e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa de Sergipe.

As pessoas interessadas em participar da conferência, podem fazer as inscrições através do link: https://doity.com.br/bicentenario-da-emancipacao-politica-de-sergipe-19-de-outubro.

De acordo com a professora Marilza Oliveira, serão discutidas na palestra, as características regionais da língua portuguesa da maneira como é falada em Sergipe, com destaque para as diferenças e semelhanças com outras regiões do Nordeste e do Brasil.

“Fazer textos e promover a leitura entre os alunos que escrevam sobre a história local; sobre contos e narrativas locais é importante pra preservar justamente as tradições sergipanas, entre as quais a língua”, entende.

A professora Marilza Oliveira possui doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (SP); possui mestrado em Linguística e graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, onde atua como professora titular, atuando principalmente em temas como: linguística histórica, sintaxe, história social e morfologia lexical.

O professor Luiz Eduardo Oliveira é graduado em Letras Português-Inglês pela Universidade Federal de Sergipe, onde também se bacharelou em Direito. Fez Mestrado em Teoria e História Literária na Universidade Estadual de Campinas; Doutorado em História da Educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós-Doutorado em Literatura Comparada pela Universidade de Lisboa.

Bicentenário

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a Assembleia Legislativa deu continuidade às comemorações do Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe, cuja programação se estende por todo o ano de 2020, contemplando as lutas, a formação e a história.

A programação teve de ser adaptada à forma on-line e vem cumprindo o objetivo de promover uma grande reflexão quanto ao fortalecimento da identidade dos sergipanos e ao mesmo tempo celebrar o marco da independência de Sergipe do estado da Bahia.

Foto: Divulgação Alese

Por Aldaci de Souza