Aparelho celular estoura quando recarregava bateria na cidade de Graccho Cardoso

15/10/20 - 11:19:17

Um aparelho celular estourou e quase faz uma vítima e quase faz uma vitima em Graccho Cardoso.

As informações são de que o caso ocorreu no final da noite desta quarta-feira (14) quando um taxista colocou o celular para recarregar durante a noite, para que no outro dia o mesmo estivesse recarregado.

Por volta das 23:30 a irmã ouviu um barulho e sentiu o cheiro de algo queimando, ao ir ao quarto se deparou com o celular estourado.

Houve um princípio de incêndio que foi controlado e ninguém se feriu.

Com informações e foto de Pingou Noticias