Atuação da Fisioterapia é tema de Congresso Internacional dias 16 e 17

15/10/20 - 13:46:13

Evento é promovido pelo Ser Educacional e reunirá destaques da área para palestras on-line e gratuitas

Nos dias 16 e 17 de outubro, o grupo Ser Educacional, mantenedor das marcas UNAMA, UNINASSAU, UNINABUCO, UniNorte, UNIVERITAS e UNG, promove a primeira edição do Congresso Internacional de Fisioterapia. A atividade será 100% on-line e terá como tema “A fisioterapia baseada em evidências e seu crescimento nas áreas de atuação”. As palestras serão transmitidas ao vivo no canal do Portal LeiaJá no Youtube.

O evento tem como objetivo discutir a atuação dos profissionais de fisioterapia nas diversas áreas da saúde, além de apontar o desenvolvimento da área. Entre os palestrantes convidados estão a doutora em Fisioterapia, Gisela Miyamoto; o doutor em Biodinâmica do movimento, Alexandre Lopes; o fisioterapeuta e membro da Associação Argentina de Fisioterapia Esportiva, Pablo Policastro; o doutor em Ciências da Saúde, Oscar Ronzio; e o PhD em Neurociência, David López.

“Serão dois dias de muita de troca de conhecimento, entre profissionais do Brasil e do Mundo. Reunimos nomes de destaque na área, que irão compartilhar todas as suas experiências com os nossos estudantes”, destaca a diretora acadêmica do grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo, que também fará a palestra de abertura do Congresso.

A atividade é gratuita e aberta ao público. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do site eventos.sereduc.com/eventos-online. Também é possível submeter trabalhos para apresentação no Congresso. Basta conferir o regulamento no site acima.

